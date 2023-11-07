小鄧紫棋蕾菈黑歷史逐件數　曾性騷擾男網紅　拍片題材大膽爭議多

台灣YouTuber「反骨男孩」成員之一的網紅蕾菈與其丈夫、及網紅Joeman昨（6日）被爆出「吸食並持有大麻」，遭到台灣警方逮捕、目前已無保請回。蕾菈身材火辣、個性直接敢言，自加入YouTuber反骨男孩後被不少人認識，目前已有百萬粉絲追蹤，不過蕾菈的作風大膽、影片尺度都較大，時常引起網友批評。



前陣子#MeToo事件持續爆發時，統神就曾在今年六月透露，在三年前的網路節目中曾與蕾菈一同直播。當時他投票給蕾菈時，蕾菈先緊抱他的整隻手臂、隨即親了他的臉頰一下，當時統神直接將她推開並嚴肅回應「不要亂碰我」。事後統神坦言當時並不舒服、覺得被性騷擾，不過認為男生遇到這情況本來就較吃虧。蕾菈一開始發出的道歉聲明被認為是在暗諷統神，事後被網友罵翻才對此道歉。

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此外，蕾菈曾在2020年於YouTube上發布了一則「街頭實測」的影片，當時她被民眾發現在醉倒在信義區街頭，第一次測試失敗、隨後進行了第二次，這時反骨的其中一名成員上前佯裝是要撿屍的人，沒想到竟有兩名警察前來關心，讓他們急忙道歉並澄清是在拍片。而在2021年9月時，反骨男孩被大批網友質疑有吸毒，一行人決定前去診所驗尿自清、並拍攝影片放上YouTube，最後結果呈現「陰性」，同時呼籲大家遠離毒品。

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如今新北市刑事警察大隊接獲線報稱「有知名網紅涉嫌吸食並持有大麻」，昨天一早迅速到蕾菈夫妻與Joeman家中逮捕三人，更在住處發現微量大麻和吸食器，台灣警方已依據毒品罪將三人移送地檢署偵辦，三人目前也已無保請回。對此，雙方經紀人回應，一切將配合檢調調查，偵查不公開不方便多說。

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