樂壇四大陰謀論揭秘　一女星輕生由複製人頂替？貓王其實仲在生？

「陰謀論」是在事件顯然有更簡單的解答時，選擇相信「其實這是背後有邪惡魔王或集團密謀」，無論在政治或是流行文化上都非常受歡迎，譬如共濟會、第51區、911陰謀論等等，在新聞龍捲風一類的節目常可見到。



在流行音樂界，陰謀論自然也多得不勝枚舉。以下是四個美國人最熱衷的流行音樂陰謀論，你覺得可信度如何呢？

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一、披頭四保羅麥卡尼已經死了

如大家所知，搖滾天團披頭四（The Beatles）在1970年解散，然後約翰連儂（John Lennon，又譯作約翰藍儂）在1980年被射殺身亡。但有些人認為團員之一的保羅麥卡尼（Paul McCartney）早就在1966年就已經死於車禍。唱片公司為了讓還在事業高峰的披頭四繼續紅下去，才會找人來假冒保羅麥卡尼。



這個陰謀論最早是因為有人Call in到廣播節目，聲稱自己把好幾首披頭四的歌倒著放，聽到「保羅死了，我埋了他，想念他」一類的聲音（唉額，有點毛對吧。是說為何會想把唱片倒著放啊）。後來更有人堅稱看到具體暗示，譬如《Abbey Road》的唱片封面活像是在進行喪禮。 歌迷找到的證據真的很多，足夠發三篇長文⋯⋯

這個陰謀論困擾了披頭四許多年，做出多次澄清。保羅麥卡尼 本人甚至在 1993 年發表過一張名為《Paul Is Live》的現場專輯，用雙關語揶揄自己（Live同時可以指「現場演出」或「活著」）。

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二、Avril Lavigne也已經死了

Avril Lavigne在2002年以〈Complicated〉與〈Sk8er Boi〉攻下全球少男少女的心，成為新一代青春搖滾教主。但有一說是他其實在2003年（18 歲）已經因嚴重抑鬱自殺身亡，而後由名為Melissa Vandella的女性頂替上陣。更誇張的說法是現在的Avril Lavigne其實是個複製人。



持這項陰謀論的人，主張最能證明他們說法的，就是在2004年Avril Lavigne專輯《Under My Skin》完全改變造型，甚至連痣的位置都不同了。但坦白說藝人改造型是家常便飯（就不說整型了），痣也很容易處理，因此似乎都不能當成「證據」。好吧，小編必須承認第一次看到〈Hello Kitty〉的MV時，是真的有點嚇傻，想找證據證明這個Avril Lavigne是假的。

Avril Lavigne曾經不只一次在專訪上反駁這個陰謀論，大概已經講到心很累。而且就音樂產業的殘酷現實來說，一個年輕歌手爆紅後突然立刻死亡，唱片公司還能再賣一波紀念專輯。江山代有才人出，找人冒名頂替還得支出龐大封口費，算一算根本不可能。

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三、貓王還活著

貓王（Elvis Presley）是20世紀最重要的文化代表人物，也是大眾偶像，自然有很多忠實歌迷難以接受他英年早逝。也因此在上世紀80與90年代，有各種傳聞指出他的死亡其實是場胡迪尼消失魔法，貓王還隱姓埋名活在某個地方。



在這些說法中，信誓旦旦的說自己曾「目擊」貓王，都算比較普通的。有人指出貓王的棺材將近半噸重，懷疑裡面其實裝了一個冷卻系統，方便他待在裡面施展逃遁大法。還有人指出他的遺容看起來非常不對勁，但其實因為多年使用娛樂藥物加上遺容化妝，本來就會讓人看起來很⋯不對勁，連媽媽都認不出來。

問到支持這個陰謀論的人「為何貓王要大費周章假死」，他們通常都會說是因為貓王想要逃離明星生活。但貓王生前曾在沒落後想盡辦法東山再起，這似乎和陰謀論者主張的動機有衝突－他大可放手讓它去，就達到目的了。

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四、Jay-Z 是吸血鬼

Sid Grossman是美國30與40年代的知名攝影師，他有些作品被收藏在紐約公立圖書館裡。其中有一張照片拍攝於紐約哈林區，影中一位黑人不但長相神似Jay-Z ，連神色與動作都很接近。於是很自然的，最合理的解釋顯然是Jay-Z其實是吸血鬼，跨越了時空來到現代。



這大概是四個陰謀論裡最純亂來的一項。相對於以上三個陰謀論，「Jay-Z 是吸血鬼」較像是笑話，雖然有人真的相信時間管理局存在。當然，也不能排除一種可能，那就是影中人真的是Jay-Z的親戚（只是Jay-Z自己不知道）。

在流行音樂圈還有很多匪夷所思的陰謀論。在缺乏具體證據支持前，建議大家還是聽聽就好，別讓對藝人的愛／恨蒙蔽了你喔。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】