夏天為大地帶來好身材！32歲女星著少布泳裝玩水消暑　網民：太正

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員短今（胡馨儀）以其可愛的外型和火辣的身材，被稱為「啦啦隊小巨人」。她時常在社群平台與粉絲分享生活點滴，其搞怪的個性深受球迷喜愛。14日，短今大方地在社群上分享了一系列自己在綠島的比堅尼辣照，並害羞地表示：「終於有機會在綠島秀一波。」這篇貼文一出，立刻引來大批網友朝聖按讚。



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從短今分享的照片中可以看到，她穿著一件淺粉色的亮片比堅尼，上衣設計簡約大方，完美展現了她傲人的好身材。短今將頭髮編成側邊辮子，搭配一副大型黑色太陽眼鏡，整體形象既時尚又充滿隨性的氣息。她對著鏡頭露出淡淡的微笑，表情甜美自然，顯得十分放鬆，仿佛在享受與大自然親近的美好時光。



在其他照片中，短今站在礁石與淺水區之間，時而輕鬆地將雙手自然垂放，時而將手撐在額頭上方，似乎在遮擋陽光或凝視遠方。她的表情輕鬆愉悅，與背景中的藍天白雲和遼闊海景相映成趣，充滿度假的愉快氛圍，完美呈現她熱愛大自然與戶外活動的一面。

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短今在文中透露，這套亮片比堅尼其實是她6年前買的，但一直沒有機會穿上，而這次終於能在綠島「秀一波」。照片曝光後，不僅吸引了大批網友按讚，也有不少人留言表示：

「太正了」

「怎麼可以這麼美」

「鼻血噴發中」

「非常有你的style」

「根本美人魚」

「超美好身材」

「也太辣了吧」



稱讚短今彷彿是美人魚的化身。

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