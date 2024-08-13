25歲女星同陳偉霆拍劇減肥靚樣有變化　回應未否認整容惹更多揣測

中國女星趙露思人美名氣高，是當地娛樂圈當紅的「95後小花」之一，近期正與陳偉霆合作新劇《許我耀眼》，開拍前她特別減肥6公斤，但樣貌卻引來外界質疑整容。沉寂多時，她近日罕見正面回應此事。



趙露思日前每每露臉容貌都會引發外界關注，甚至有網友稱她的臉看起來越來越精緻，遭質疑整容。對此，近日趙露思在直播中談起此事，表示很開心許多人都誇讚她越來越漂亮、變瘦、變白，「我有一些自己的經驗，是自己一點點成長，包括一些努力換來的結果。」更稱：

誰不想越變越美呢？

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影片一出，引來網友們熱議：

「我覺得她不是越來越美，是越來越網紅臉，識別度越來越低」

「努力什麼？不是都是韓國醫生的努力嗎？多跑兩趟韓國吧」

「所以沒有否認整容？」

「哪來越變越美？現在的嘴真奇怪」

「我覺得沒有之前的靈氣了」



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但也有不少網友出來替趙露思說話：

「真的討厭女孩子瘦了變美了就說人家整容」

「岳父岳母都是高鼻樑呢！露思從小美到大」

「露思本來底子就很好，現在越來越美了」

「怎麼？承認別人美很難嗎？」。



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