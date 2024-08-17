10個身材好到連偶像都崇拜的女星　TWICE 2成員上榜　第1名竟是她

在追求理想身材的過程中，我們常會遇到各式各樣的關鍵字，例如「骨感身材」、「火辣身材」等，曾有調查顯示，男人對於身材的喜好往往會偏向穠纖合度的比例，畢竟瘦骨如柴的骨感身材，雖然看起來瘦瘦的，但實際抱起來卻不太舒適。相對地，那些看似瘦但實際上肉肉的身材，才是最受歡迎的選擇。



然而，在現實中，找到這樣完美的身材並不容易，所以我們不妨將目光投向韓國女星，先前在韓國網站上，進行一場「身材連偶像都崇拜的女星」票選活動。入圍的韓星身材一個比一個火辣，尤其是泫雅，她的身材雖不算骨感，但因為跳舞而養成的結實身材令人垂涎。

你心目中的完美女神是否也在其中呢？一起來看看你的女神是否入圍吧！（點圖放大看懶人包👇👇👇）



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火辣身材韓星 1. AOA 雪炫

AOA 的雪炫擁有令人驚嘆的姣好身材，她的身材曲線宛如魔鬼般迷人，這樣的 S 曲線其實是她經過無數苦練而得來的結果。不僅如此，雪炫還擁有一張天使般的臉孔，使她的魅力更加出眾，連其他成員如草娥，也對雪炫的完美身材感到羨慕不已。

火辣身材韓星 2. 泫雅

「性感小野馬」金泫雅雖然曾因疑似臃腫而被外界質疑變胖，但這些批評依然無法掩蓋她火辣的身材，擁有 C 奶以及結實身材的她，依然是許多粉絲心目中的女神，獨特的魅力和曲線，讓她在粉絲中始終占有一席之地。

火辣身材韓星 3. 少女時代 俞利

少女時代的成員俞利，本身就擁有一張優質的美麗臉龐，並因肌膚黝黑而在團內獲得了「黑珍珠」的美名，她的身材更是受到外國人的高度評價，被選為擁有最佳身材的女星之一，俞利的獨特魅力和完美身材，使她在國際舞台上同樣光彩奪目。

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火辣身材韓星 4. Girl's Day Yura

Girl's Day 成員 Yura 令人驚艷的身材真的是太犯規了！她的身材屬於穠纖合度，並不是單純的骨感，而是略帶肉感的曲線，這種身材搭配她的曲線，簡直是絕配，Yura 的完美身材與自然的曲線，使她在眾多女星中獨樹一幟，令人過目難忘。

火辣身材韓星 5. NANA

After School 的成員 NANA（林珍兒） 擁有171厘米的模特身高，加上姣好的身材，讓她無論走到哪裡都光彩奪目。儘管她看似天生麗質，但據好友爆料，她的完美身材其實並非全靠天賦，而是經過後天的努力和毅力才能達到的。正是這份不懈的堅持，使她贏得了「世界美女」的封號。

火辣身材韓星 6. SISTAR 寶拉

SISTAR 的寶拉擁有被歸類為「運動美」的身材，這種身材不僅健康勻稱，更展現出她的力量與活力。SISTAR 在演唱時經常身穿貼身服裝，寶拉的前凸後翹的身材在舞台上尤為引人注目，讓人無法將視線從她身上移開。她的身材曲線完美地彰顯了運動美的魅力，成為觀眾目光的焦點。

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火辣身材韓星 7. SISTAR 孝琳

同樣是 SISTAR 成員的孝琳，自以前就與寶拉一起被稱為「運動美身材」，她的身材曲線結合了健康與力量，展現出獨特的魅力。隨著她在後來發行了幾首人氣 Solo 曲，孝琳的身材和表現更是受到廣泛關注，也讓她的「運動美」形象更加深入人心。

火辣身材韓星 8. TWICE 志效

TWICE 隊長志效，自出道以來曾因身材問題受到不少批評，然而，在近幾年她通過堅持不懈的努力和瘦身計劃，成功地讓自己的身材變得更加結實且富有線條，此改變不僅提升了她的自信，也讓她在舞台上更加亮眼。

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火辣身材韓星 9. TWICE Momo

TWICE 日籍成員 Momo 在隊內擔任主舞，每次她站上舞台，都以超兇猛的身材和出色的舞技驚艷觀眾，Momo 不僅以她的舞蹈技巧吸引目光，她的身材曲線和力量感也使得每一次表演都充滿了魅力和震撼力，實在是讓人難以移開視線啊！

火辣身材韓星 10. MAMAMOO 華莎

MAMAMOO 華莎擁有令人驚艷的火辣身材，她的身材線條豐滿而緊實，腰部纖細而曲線流暢，完美的S曲線顯得十分迷人，而這些身材優勢使她在舞台上展現出無與倫比的性感魅力。也為她的舞蹈表演增添了強烈的視覺衝擊力。

以上這 10 位女星哪一位是你心目中的女神呢？其實想擁有這麼完美的身材，除了要靠均衡飲食以外，也要搭配規律運動，這樣身體的曲線以及結實度才會更完美唷！



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