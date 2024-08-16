法證先鋒6第5集劇情｜林盛斌捏鼻同組員對話　臉帶嫌棄但勁具喜感

法證先鋒6第五集劇情：

蔡潔為沙井發現的死者陳偉解剖，因屍體上半身及下半身的腐爛程度相差甚遠，難以推斷死亡時間。蔡潔獨自在解剖室時，竟然是全靠這個「東西」幫助來斷案。

蔡潔為沙井發現的死者陳偉解剖。(影片截圖)

蔡潔獨自在解剖室時，竟然是全靠這個「東西」幫助來斷案。(影片截圖)

黃宗澤想到在法證實驗室模擬沙井的環境，並「找幫手」進行實驗，由他的助手戴祖儀及林正峰來輪流來為實驗記錄資料。經過兩日的實驗後，得出準確的死亡時間，但死者陳偉如何進入沙井，身體卻沒有表面傷痕，仍令人費解！

黃宗澤想到在法證實驗室模擬沙井的環境，並「找幫手」進行實驗。(影片截圖)

他的助手戴祖儀及林正峰來輪流來為實驗記錄資料。(影片截圖)

說到今集最搞笑的，一定要說到陶兆銘（林盛斌飾），黃宗澤與組員因為於實驗室用死豬進行實驗，所以一身都是「臭豬味」。林盛斌進電梯後捏著鼻子跟他們說話，雖然一臉嫌棄，但仍然充滿喜感。

今集最搞笑的，一定要說到陶兆銘（林盛斌飾）。(影片截圖)

林盛斌進電梯後捏著鼻子跟他們說話，雖然一臉嫌棄，但仍然充滿喜感。(影片截圖)

除了林盛斌外，今集另一個讓人留意的是黃宗澤下屬郭珮文。到底為什麼值得留意？原來是因為黃宗澤一行人在實驗室回到辦公室後，黃宗澤問大家知不知道他為什麼喜歡做法證，郭珮文立即表示不知道，並語出驚人！在場的人立即呆了，最後竟然令黃宗澤說有關自己的事。

今集另一個讓人留意的是黃宗澤下屬郭珮文。(影片截圖)

郭珮文說以為黃宗澤是啞的。(影片截圖)

黃宗澤獲馮皓揚幫忙，得到通往沙井的下水道平面圖，他着下屬戴祖儀、林正峰到大明渠進行實驗，期間卻有意想不到的發現。另一方面，蔡潔利用陳偉的內臟進行毒品反應測試，蔡潔仍然繼續用這個「東西」來處理案件，的確令人費解。最後黃宗澤等人解開沙井藏屍案的謎團，原來與毒品有關，更揭真相令人唏噓！

黃宗澤獲馮皓揚幫忙，得到通往沙井的下水道平面圖。(影片截圖)

蔡潔仍然繼續用這個「東西」來處理案件，的確令人費解。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)