韓國「亞洲王子」自爆患甲狀腺癌！隱瞞病情一年2周前終做手術

37歲韓國演員張根碩過去因《原來是美男》等韓劇爆紅，有「亞洲王子」之稱，近日也因參加綜藝《激讚網紅》受到關注。他於8月16日透過YouTube頻道影片坦承健康出狀況，約1年前被診斷出甲狀腺癌，5月才動手術，並親曝術後狀況。消息一出讓粉絲相當震撼。



韓國演員張根碩宣布罹癌消息。（YouTube截圖 / @나는 장근석）

從畫面中也能看到他嘴中塞了紗布。他表示2週前才動了手術，嘴巴還是張不開。（YouTube截圖 / @나는 장근석）

綜合《每日經濟》等外媒報道，韓國演員張根碩於8月16日在YouTube頻道上傳一支影片，影片名稱為「大家好，我是張根碩，我有事要告白」。他在影片中透露，其實他一年前就醫時發現罹患甲狀腺癌。從畫面中也能看到他嘴中塞了紗布。他表示2周前才動了手術，嘴巴還是張不開。

針對遲遲未公開病情的原因，張根碩表示，「考慮到可能會讓許多人擔心，之前沒辦法告訴大家」。他也坦言，手術後相當害怕，約8天不敢亂動，甚麼都沒辦法做。但術後兩周進行檢查時，發現手術相當成功，才決定將罹癌一事告知大家。張根碩最後也表示，身體已經恢復健康，打算去濟州島旅行。

張根碩曾有「亞洲王子」稱號，並以《原來是美男》等劇集紅透亞洲多地。（Instagram / @_asia_prince_jks）

張根碩經紀公司CRAFT42關係人士透露，張根碩於2023年10月左右發現罹癌，與醫療人員討論後，完成部分工作行程，於今年5月進行手術。手術相當順利，他已經再次恢復健康。現在持續接受檢查，並盡全力進行健康管理。

張根碩於6歲開始擔任童裝模特兒，1997年於韓劇 《幸福也販賣》正式作為演員出道。他於2009年主演《原來是美男》後，因俊美的外型在日本等亞洲國家爆紅。

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