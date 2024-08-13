全球百大美女冠軍原來係才女「新碟歌單曝光」親自作詞證才貌雙全
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
TWICE台灣籍成員周子瑜即將於9月6日發行她的個人首張SOLO迷你專輯《abouTZU》。JYP也於11日公開了這次子瑜迷你專輯的曲目表，除了主打〈Run Away〉是由JYP親自作詞，當中一首收錄曲〈Fly〉更被網友們發現是由子瑜親自作詞，讓大家對於子瑜這次的SOLO更加期待！
【圖輯】點圖放大看《abouTZU》曲目表及更多子瑜IG靚相👇👇👇
+20
子瑜首張個人迷你專輯《abouTZU》曲目公開！
即將於9月6日發行首張個人SOLO迷你專輯《aboutTZU》的TWICE台灣籍成員周子瑜（Tzuyu），公司JYP終於在11日公開了專輯的曲目列表，讓大家發現了許多亮點。主打〈Run Away〉由老闆JYP親筆寫詞，還有和韓國饒舌歌手pH-1合作的歌曲〈Lazy Baby〉、以及和BTOB成員PENIEL合作歌曲〈Heartbreak In Heaven〉。而曲目表中最大的亮點，就是子瑜也有參與歌曲創作，其中一首收錄曲〈Fly〉的歌詞就是子瑜的創作作品喔！
【圖輯】點圖放大看子瑜個人迷你專輯1分鐘的預告畫面👇👇👇
+8
《abouTZU》完整曲目表！9月6日絕美登場！
1.RunAway（主打）
2.HeartbreakInHeaven(ft.PENIELofBTOB)
3.LazyBaby(ft.pH-1)
4.LosingSleep
5.OneLove6.Fly（子瑜自己作詞）
49歲第一美女驚現蛇精臉「靚樣大進化」超尖下巴口嚇窒網民：好怪43歲天后開騷遇舞台小意外 臨危不亂一動作淡定自救獲網民激讚死侍與狼人｜漫畫封面原畫將拍賣「估出驚人天價」有望封史上最貴黃秋生賀林郁婷奧運奪金 讚拳后「保護3種人」暗指JK羅琳係麻瓜5歲出道「天才童星」暴風成長20歲變靚女學霸 拍啤酒廣告達天價42歲腹肌男星拒再扮直 出櫃竟令媽媽爆喊「崩潰自責」結局超暖心
延伸閱讀：
Elkie 再度合體子瑜！公開後台美照驕傲喊「期待見證你更多里程碑」哭哭畫面也超Q
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】