全球百大美女冠軍原來係才女「新碟歌單曝光」親自作詞證才貌雙全

TWICE台灣籍成員周子瑜即將於9月6日發行她的個人首張SOLO迷你專輯《abouTZU》。JYP也於11日公開了這次子瑜迷你專輯的曲目表，除了主打〈Run Away〉是由JYP親自作詞，當中一首收錄曲〈Fly〉更被網友們發現是由子瑜親自作詞，讓大家對於子瑜這次的SOLO更加期待！



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子瑜首張個人迷你專輯《abouTZU》曲目公開！

即將於9月6日發行首張個人SOLO迷你專輯《aboutTZU》的TWICE台灣籍成員周子瑜（Tzuyu），公司JYP終於在11日公開了專輯的曲目列表，讓大家發現了許多亮點。主打〈Run Away〉由老闆JYP親筆寫詞，還有和韓國饒舌歌手pH-1合作的歌曲〈Lazy Baby〉、以及和BTOB成員PENIEL合作歌曲〈Heartbreak In Heaven〉。而曲目表中最大的亮點，就是子瑜也有參與歌曲創作，其中一首收錄曲〈Fly〉的歌詞就是子瑜的創作作品喔！

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《abouTZU》完整曲目表！9月6日絕美登場！

1.RunAway（主打）

2.HeartbreakInHeaven(ft.PENIELofBTOB)

3.LazyBaby(ft.pH-1)

4.LosingSleep

5.OneLove6.Fly（子瑜自己作詞）



子瑜曾在2019年美國電影網站「TC Candler」票選「全球百大最美臉孔」拿下冠軍。（TC Candler）

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