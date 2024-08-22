BLACKPINK Lisa成LV品牌大使！盤點2024下半年韓星奢侈品牌代言

2024下半年才剛過沒多久，各大品牌就投出震撼彈，紛紛綁訂了重量級韓星成為最新品牌大使，剛好許多明星們品牌合作合約到期或是考察期結束，又適逢新的一季即將來臨，所以品牌們也不約而同的在下半年宣布最新代言人，像是Lisa最近成為最新人間LV、珉奎也不負眾望被Dior簽下，快來看看還有哪些品牌代言人大洗牌吧！



2024下半年新進韓星精品代言

1. BLACKPINK Lisa／LOUIS VUITTON品牌大使

LV與Lisa合作綁訂可說是一點都不意外，先前就傳出她與CELINE合約到期，加上她時常穿著LV單品亮相，最關鍵的是她還意外地出席巴黎2024秋冬女裝時尚秀，並和女裝創意總監Nicolas Ghesquière相見歡曬出合照，當時粉絲們就知道雙方官宣應該只是遲早的事了~果然就在Lisa全新單曲《Rockstar》釋出後沒多久，於七月底正式宣布Lisa成為LOUIS VUITTON新任品牌大使！

七月底正式宣布Lisa成為LOUIS VUITTON新任品牌大使！（IG@lalalalisa_m）

同場加映：BLACKPINK、NEWJEANS、IVE御用品牌？6大華麗復古設計師品牌推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 31

2. SEVENTEEN Hoshi／Diesel亞太區品牌大使

SEVENTEEN全體可說都是精品的寵兒，尤其是個性鮮明可愛擁有全球廣大粉絲的Hoshi，更是品牌們相爭合作的對象，就當大家正在猜測什麼品牌能快快將Hoshi納入囊中之時，Diesel就驚喜宣布了這個好消息，其實Diesel與Hoshi的關係非常親近，不僅於米蘭舉辦的2024秋冬時裝秀，還時常合作拍攝廣告，帶點街頭潮流的時尚風格真的很適合Hoshi呢！

+ 3

3. SEVENTEEN金珉奎／DIOR韓國品牌大使

SEVENTEEN珉奎終於不負眾望被Dior簽下啦！克拉們都要開派對慶祝了！在正式確認關係前，珉奎不僅受邀出席時裝周盛會，連私服都被Dior包辦，優雅又帥氣的魅力氛圍，讓雙方的適配度非常高，粉絲們早早敲碗希望品牌快點將珉奎簽下了！如今終於美夢成真～期待未來能在Dior活動上看到更多珉奎的身影啦！

SEVENTEEN金珉奎 / DIOR韓國品牌大使（Threads@Dior Official）

4. BTS Jin／FRED、GUCCI全球品牌大使

才剛退伍就工作滿檔的BTS防彈少年團碩珍大哥，還是公認品牌聲譽排名最高的藝人，各大品牌早已想盡辦法與他合作，除了有在他入伍前就苦苦守候的GUCCI，最近法國高級珠寶品牌FRED也搶先釋出好消息，宣布Jin為全球品牌大使，這可是品牌創立百年來的第一位全球品牌大使呢！Jin也透漏未來也將會有許多合作計畫，大家敬請期待囉！

就在Jin拿下FRED沒多久，又傳出好消息！一直以來與GUCCI保持良好關係的他，終於正式官宣成為全球品牌大使了！Jin先前就常常穿著GUCCI家單品，粉絲也經常敲碗GUCCI快綁定珍珍～如今真的成真了！期待未來雙方有更多火花了！已經等不及在時裝周上看到Jin了！

5. 王一博／LOEWE全球品牌代言人

擁有「最會穿衣」陸星之稱的王一博，在今年六月宣布被LOEWE綁訂成為全球品牌代言人啦，王一博身兼演員、歌手和職業賽車手多重身份，在各個領域都發光發熱，而且私服擁有強烈的個人風格，真的很適合充滿創意與工藝的LOEWE，在消息一釋出後王一博就立刻帶著新身分出席在巴黎舉行的LOEWE 2025春夏系列男裝騷，想必未來也將成為各場時裝周上的座上嘉賓！期待他每一次的看騷穿搭啦！

延伸閱讀：

雙天后合作！LISA 和 ROSALÍA 新歌〈NEW WOMAN〉將於 8 月 16 日發行！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】