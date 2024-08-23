41歲影帝農曆七月半夜如廁馬桶現怪聲 網民聽完受驚：便便縮回去
撰文：TVBS新聞網
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男星吳慷仁出道超過15年，以多樣化的戲劇作品和對角色的投入在業界備受好評。儘管工作繁忙，吳慷仁仍時常透過社群媒體與粉絲分享生活點滴。然而，日前他突然在臉書上分享了一段影片，並驚訝地說：「這聲音在這特別的月份來還是挺嚇人的…」，引發網友紛紛留言表示：「好可怕」。
影片中，吳慷仁透露家中的馬桶最近出了狀況，沖水時會發出怪聲，尤其是在鬼月期間，讓他深夜上廁所時感到有些害怕。他幽默地寫道：「還有什麼…比修好這個鬼月的馬桶來得更開心…」。
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不少網友看完影片後忍不住留言：
「這聲音…便便會縮回去吧」
「好哀怨，有冤屈」
「怨念很深」
「好可怕的聲音」
「這聲音太毛了吧」
「七月的詭來了」
「為什麼會有這聲音。太恐怖了吧」
「突然來到侏儸紀公園....恐龍的吶喊」
「太好笑了 忍不住一直看」
「充滿怨念的馬桶」。
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隨著影片的進行，可以看到吳慷仁最終找到了怪聲的源頭，並親自動手修理馬桶。他還在貼文中提醒大家馬桶濾水器要定期清洗。網友們看到吳慷仁在影片中使用了「自修感動度100分」、「水電工阿仁」等標籤後，紛紛驚嘆：
「可以斜槓這一項喔」
「我的仁沒有什麼不會的」
「慷仁什麼都會什麼都難不倒你」。
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