影帝全裸拍新片　圈中女友3字評價談觀後感　稱自己拍戲也沒包袱

邵雨薇日本遊學3個月亮麗復工，昨（11）日偕同陳昊森出席韓系雲朵包快閃店剪綵，邵雨薇談到日本行總額驚呼不敢算，光3個月住宿就燒掉21萬（台幣），這期間男友吳慷仁人肉快遞飛過去，陪她蜜遊北海道。



邵雨薇伴遊吳慷仁充當翻譯，跟大家對話暢行無阻，勤練日語的她說：

過這麼多年變學生很像做夢，小時候唸書都沒有這次用功。

不過因為兩人挑夏季去玩，「北海道沒有雪也沒有楓葉」，被問到有鑽戒嗎？她說「沒有、沒有」，坦承尚未被求婚。

邵雨薇談到日本行總額驚呼不敢算，光3個月住宿就燒掉21萬（台幣）。（instagram@1989ivyshao）

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邵雨薇學語言得揹很多書，挑包包要輕、要好揹、要好看，熱愛攝影的她甚至隨身攜帶3台相機，一有靈感就拍照，吳慷仁也被她訓練到技術有所長進，她笑說：

畢竟他拍了500萬張，我只取用5張，一開始拍照沒焦、晃到、把我拍超小，現在有點開啟攝影之眼，算是有進步。

吳慷仁在電影《破浪男女》全裸無保留。（《破浪男女》劇照）

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吳慷仁在電影《破浪男女》全裸無保留，邵雨薇看了給出劇情「很走心」的評價，被問到拍攝激情戲、裸露戲需不需要報備？她說：「我們加起來快80歲了，尺度不用問對方。」她自己接戲也沒有包袱：

劇本喜歡的話，尺度不是問題。

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