影帝全裸拍新片 圈中女友3字評價談觀後感 稱自己拍戲也沒包袱
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
邵雨薇日本遊學3個月亮麗復工，昨（11）日偕同陳昊森出席韓系雲朵包快閃店剪綵，邵雨薇談到日本行總額驚呼不敢算，光3個月住宿就燒掉21萬（台幣），這期間男友吳慷仁人肉快遞飛過去，陪她蜜遊北海道。
邵雨薇伴遊吳慷仁充當翻譯，跟大家對話暢行無阻，勤練日語的她說：
過這麼多年變學生很像做夢，小時候唸書都沒有這次用功。
不過因為兩人挑夏季去玩，「北海道沒有雪也沒有楓葉」，被問到有鑽戒嗎？她說「沒有、沒有」，坦承尚未被求婚。
【圖輯】點圖放大看更多邵雨薇IG美照👇👇👇
+30
邵雨薇學語言得揹很多書，挑包包要輕、要好揹、要好看，熱愛攝影的她甚至隨身攜帶3台相機，一有靈感就拍照，吳慷仁也被她訓練到技術有所長進，她笑說：
畢竟他拍了500萬張，我只取用5張，一開始拍照沒焦、晃到、把我拍超小，現在有點開啟攝影之眼，算是有進步。
【圖輯】點圖放大看更多《破浪男女》劇照及電影宣傳活動照👇👇👇
+7
吳慷仁在電影《破浪男女》全裸無保留，邵雨薇看了給出劇情「很走心」的評價，被問到拍攝激情戲、裸露戲需不需要報備？她說：「我們加起來快80歲了，尺度不用問對方。」她自己接戲也沒有包袱：
劇本喜歡的話，尺度不是問題。
【相關圖輯】盤點9套Netflix必睇三級片 《下女誘罪》情慾場面露骨卻極唯美（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+27
男星不信遺體是亡母 演藝事業停擺「放下明星光環」轉做呢行維生男星睇騷被傳與醉男爆肢體衝突 回應親提緋聞對象仲曬合照變放閃《周處除三害》爆紅 男星被認錯做阮經天：人家都以為是我拍的慶餘年2｜一男星被瘋傳「已婚出軌」網民憂第三季恐換人演28歲男星肺癌末期「癌細胞擴散至腦膜」恐剩三個月命：最後一戰了日本男星離世4年 海報竟貼滿「東京大選看板區」！公司發文警告
延伸閱讀：
張君雅小妹妹26歲近況曝！ 變身浪漫長髮「絕美女神」近照流出
【本文獲「TVBS」授權轉載。】