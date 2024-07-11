41歲影帝被傳不滿女友被要求全裸試鏡　回應揭內幕：很值得鼓勵

吳慷仁日前在私人臉書罕見動怒，更直言「賭爛」，因為自己婉拒台版《我們的藍調時光》演出，竟被傳為是柴智屏公司暫時停拍該劇的理由，再加上不滿女友邵雨薇當初拍柴智屏監製的電影《樓下的房客》，被要求全裸脫衣試鏡，吳慷仁昨日出席「愛從1開始」零錢捐記者會，態度委婉，並表明祝福，且對邵雨薇演出一事還原原因。



先前吳慷仁在私人臉書上發文，怒嗆柴智屏成立的米神國際：「你們讓很多人突然失業，很讓人賭爛！」、「氣到橫膈膜以下，過分至極，不知道他們說謊的時候有沒有臉紅」，柴智屏後來則回應：

延期拍攝是為更完善的準備，若要扛責任也應該是我，沒有要將責任推卸給任何人。

吳慷仁被傳不滿女友邵雨薇被要求全裸試鏡。（FB@邵雨薇）

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吳慷仁則表示主要想對關心此事的工作夥伴表達想法，並說柴智屏的回應很好：「柴姊願意承擔責任，善待解散的工作人員，祝福他們之後能好好籌備、找到很棒的演員，我相信台灣的實力不比韓國差」，至於為何會婉拒柴智屏的邀約，主要則是因為檔期問題，可惜無緣合作：

我們沒有任何承諾和合約，也不該拿出來浪費大家時間，不值得被這樣討論的。

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吳慷仁《富都青年》零對白曬神級演技。（金馬獎頒獎典禮截圖）

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至於不滿女友全裸試鏡的部分，他則傻眼回應自己都演了《破浪男女》，並在片中三點全露，怎麼可能會去在意此事：

我是看到新聞才知道這件事，當時我與雨薇互看一眼，畢竟我們之前那時候根本不認識，也沒聽過她講，可能大家猜想我會生氣吧？

並說演員適度做出專業試鏡的正常程序，並不會介意，反而是鼓勵的，覺得這樣很棒：「對自己喜歡的工作、負責爭取，很值得鼓勵」。

吳慷仁勇奪第60屆金馬獎最佳男主角獎。（FB@吳慷仁）

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「一塊閃耀，罕見之光」活動正式於7月1日開跑，期待透過愛心大使吳慷仁號召，邀請大家響應「罕病弱勢兒童助學培力計畫 」，鼓勵民眾在購物之餘投下零錢行善，扶助你我身邊的罕病孩童，給予孩子們更多實質性幫助。

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