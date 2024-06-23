新一代香港男神夥吳慷仁拍18禁情慾片　「他大膽露械」稱全裸舒服

18禁情慾新片《破浪男女》22日在中山堂驚喜放映，電影大尺度探討性愛議題，其中還有吳慷仁、劉主平在按摩浴缸激情性愛還有吃腳戲碼，而四位主演吳慷仁、劉主平、梁湘華、柯煒林也進場和觀眾一起看片。



其中大膽露出弟弟的吳慷仁表示並不尷尬：

拍攝的人心態很重要，如果有所顧忌，在作品中大家也會看到，影視作品很誠實，我是當下是全裸走過去也不會有疑問，很舒服的狀態。

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由楊雅喆執導的18禁情慾新片《破浪男女》片中激情片段多，包含吳慷仁、劉主平在按摩浴缸激情性愛還有吃腳戲碼；梁湘華、柯煒林則大玩皮繩調教SM香豔刺激。

梁湘華和柯煒林片中有不少繩縛的戲。（FB@柯煒林）

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吳慷仁坦言當初沒看劇本就接演，其實當下得知內容後跟大家看驚喜場的反應差不多，對於大膽正面全裸和觀眾「坦誠相見」，吳慷仁表示並不尷尬：

拍攝的人心態很重要，如果有所顧忌，在作品中大家也會看到，影視作品很誠實，我是當下是全裸走過去也不會有疑問，很舒服的狀態。

這天是他第三次看電影，也深深被情感打動落淚。

梁湘華和柯煒林片中有不少繩縛的戲，導演楊雅喆自爆事先也有去體驗繩縛，覺得有種「觀落陰」的感受。梁湘華第二次看片，邊看邊和柯煒林一起啜泣，她說：

片中很多繩縛戲，身體上當然有痛感，但最痛的是下戲之後看到捆綁留下來的壓痕，希望大家有一天都會找到自己的火星人。

《破浪男女》台北電影節星光首映。（台北電影節提供）

吳慷仁（右）和劉主平（左）在《破浪男女》有多場親密戲。（台北電影節提供）

香港男神柯煒林特地飛赴台參加北影首映，前半段幾乎沒露臉，都穿著塑膠衣包緊緊。他表示：

歹勢齁，眼睛比較小，大銀幕還是可以看得很清楚。這是我第一部在台灣拍的電影，我很高興處男作給了雅喆導演，因為我小時候很喜歡他的《女朋友。男朋友》。

他映後感性哽咽說：

我不是很厲害的演員，只能把自己放在角色裡。雖然電影好像大膽刺激，回歸到最終，我們都是愛情路上希望找到跟自己合得來的人。

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