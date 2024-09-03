女星獨自歐遊45日　過海關被認定攜大量現金入房搜身　結局變笑話

台灣女星茵芙上個月挑戰45天獨自遊西班牙、葡萄牙、土耳其和希臘，近日她分享過海關的經歷，驚爆曾被帶到小房間，不料身上只被搜出100元美金，還被女海關笑說怎麼那麼窮，班機還因此延飛。



茵芙近來在臉書分享獨旅的經驗，直言許多歐美國家對女性獨自旅行總常會被刁難，而她對於過海關則有許多陰影。她透露，自己曾被海關認定攜帶大量現金，她被帶進小房間後身上卻只被搜出100元美金，「我永遠記得女海關笑說怎麼這麼窮」，班機還因此延飛，讓她哭笑不得。

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此外，茵芙還曾在加州碰到手機被收走，還被扣留在小房間關了快2小時，直到她找了YouTube自己演出的片段後，才被釋放出去。這回她獨旅前做好物全準備，將把45天的機票跟住宿都印出來，還印了旅遊計畫，「結果，居然，一句話都沒問就放我走！！」

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