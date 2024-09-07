兩位親人相繼離世「忍2年揭痛失至親心情」女星：這個傷疤不會好

宋芸樺近期主演台劇《人生清理員》，劇中她飾演金士傑的女兒「利穎」，自美返台後加入父親的「明日清潔社」，專做特殊現場清潔，兩年前她也經歷外婆與舅舅相繼離世的傷痛，兩位親人驟然離世，至今仍哀痛逾恆，她感慨：「這個傷疤不會好的。」但外公的堅強與韌性，讓她學習體悟到珍惜人生的重要一門課。



說起接演《人生清理員》初衷，故事說的「清理員」不僅是將死亡現場將環境打掃乾淨，也清掃每個死者與家人間的不安與放不下的過往，宋芸樺坦言，看到劇本時，其實自己真正想知道的是：

那些活下來的人，如何面對自己的人生課題與生離死別。 宋芸樺

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對她而言，在經歷外婆意外驟逝，來不及見至親最後一面是最大遺憾，但外公在失去老伴後表現格外堅強，從未煮過一餐飯的他，80幾歲的高齡還學會自己煮飯，也讓她看到：「人的堅強與韌性，其實可以超乎原本對自己的期待。」被問外公是否交了女友？她瞬間從沉重情緒轉大笑：「沒有吧，如果有的話，我會尊重和祝福。」



劇中，宋芸樺放棄美國事業返台，加入父親的公司當起清理員，說起「放棄」，現實中，她近期也暫時放下演藝工作赴美留學圓夢，圈外男友也愛相隨。她說，其實10年前還在念大學時就有此夢想，踏入演藝圈後，也一直在等待時機，希望將家裡安頓好再啟程，直到親人意外離世加上疫情的封閉，促使她加快追逐夢想的決定，雖然捨不得離開家人，好在家人都很支持，目前她也已在美修表演相關課程。

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如劇中一般，宋芸樺真實中也是獨生女，爸爸曾是學校訓導主任，但她從未因父親在學校任職而被要求過成績表現，從小到大「只要能過就是福」，直到大一那年，她因拍MV而加入經紀公司踏入演藝圈，父親只跟她說了一句話：「決心要做一件事就要想清楚，要嘛不做，要嘛就要做到100分！」這也成了爸爸對她唯一要求分數的事。

宋芸樺於《月老》火化死去男友石孝綸（柯震東飾）一幕中，哭得死去活來，演技出神入化，難免令人聯想到她兩年前接連失去至親的經歷。（《月老》劇照）

宋芸樺於《月老》火化死去男友石孝綸（柯震東飾）一幕中，哭得死去活來，演技出神入化，難免令人聯想到她兩年前接連失去至親的經歷。（《月老》劇照）

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