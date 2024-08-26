女星36歲扮少女惹負評恐被削資源　曾獲甄子丹捧做女一進軍荷李活

大陸女星景甜出道多年，且星途發展順遂，2013年就受甄子丹力捧成為女主角，演出香港警匪動作片《特殊身份》，還參與過荷李活大片《金剛：骷髏島》、《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim: Uprising）等，因名氣不高卻能演出許多荷李活電影，曾被外界戲稱「景甜宇宙」，不過近年來她重心轉回中國，但演出的多部電視劇口碑跟收視都不佳，有業界人士評估，景甜未來恐面臨嚴重的「資源降級」。



景甜日前和人氣男星張凌赫搭檔演出《四海重明》，雖然話題居高不下，但隨著劇情發展口碑一路下滑，被詬病36歲的景甜在劇中飾演少女，表情及肢體表現等讓不少觀眾出戲，而她和劇中飾演她母親的高露僅相差5歲，也讓不少觀眾難以接受；因此有陸媒分析，景甜從《司藤》到《四海重明》角色的轉變，戲路再度回到「傻白甜模式」。

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有業界人士指出，若藝人無法展現足夠的「扛劇能力」，未來恐面臨到嚴重的資源降級，且長江後浪推前浪，一直有新人出線，預測其在演藝圈中的地位將受到影響。

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