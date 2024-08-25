AI級美貌女星遭節目工作人員擅闖房間　藉洩地址行程誘騙粉絲上床

近日，大陸籃球節目《我的主場》再度陷入爭議，一名節目合作的飯店工作人員利用職務之便洩露女星張予曦的隱私，甚至企圖誘騙粉絲。



張予曦的工作室於23日發表聲明，節目製作單位也迅速出面回應。

據傳，該飯店工作人員不僅擅自進入張予曦的房間，還為了滿足個人私欲，向粉絲洩露了藝人的住宿地址和通告行程，試圖藉此誘騙女粉絲上床。

內地女星張予曦（微博@張予曦studio）

一名節目合作的飯店工作人員利用職務之便洩露女星張予曦的隱私，張予曦的工作室於23日發表聲明（微博@張予曦studio）

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被網友抓包後，該人員竟然辯稱「以物換物沒毛病吧」並試圖推卸責任表示「做之前可以簽協議，見不到就叫警察拉我」。此外，有網友指控節目合作的司機也涉嫌利用洩露藝人的行程對粉絲進行性騷擾。

張予曦的工作室在事發後第一時間聯繫了節目組，並表示已經報警處理。節目組也隨即聲明，強調已經報警並將全力配合警方調查，並承諾會加強對藝人嘉賓的安全保障工作。節目組同時呼籲粉絲，如有任何問題，請隨時聯繫他們。

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