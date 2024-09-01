圈中2大超靚女星撞樣似足雙胞胎　實測人臉解鎖對方手機結果係？

台灣女星宋芸樺、夏于喬因為長相相似常被人誤認，更成為節目中常常討論的話題，多年前還曾共同演出電出，更是讓人分不清誰是誰。近日宋芸樺再度PO出兩人合照直言「不要再說我們很像了！」再度引發討論。



早前夏于喬40歲生日，宋芸樺曬出兩人合照，照片中可以發現夏于喬頂著及肩橘髮，戴著黑框眼鏡，一臉正經的面對鏡頭，而一旁的宋芸樺則穿著水藍色襯衫，嘟著嘴俏皮的看著旁邊。

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宋芸樺在照片中自嘲寫下，「不要再說我們像了！我就是夏于喬！我愛宋芸樺！祝我的愛人生日快樂（白色愛心）」夏于喬也轉發該則限時動態，打了3個喜極而泣還有3個充滿愛心的微笑表情表示「我最愛的妹」，顯見二人的好交情。



過去2人就透露，自己的父母看到照片都會認錯人，當年宋芸樺出演《我的少女時代》時，還有人以為夏于喬改名去演電影，後來更合作演出電影《灼人秘密》更是掀起不少話題，「雙胞胎」實至名歸，不過他們也證實無法解鎖彼此的手機。

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