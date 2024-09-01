林依晨不理「我是成都人」爭議悄回台北　笑容燦爛合體20年好友

台灣「零負評女神」林依晨近日上中國大陸節目《心動的信號7》，因脫口一句「我是成都人」引發熱議，而她已有一段時間沒有在台公開露面。



日前竟被發現疑似悄悄現身台北街頭，並與多年好友五熊（蔡頤榛）相約。五熊也驚喜貼出兩人燦笑同框的合照，感動喊：「認識要20年了呀！」展現好交情。

五熊在限動貼出與林依晨在台北街頭的合照。（IG@bernice0222）

台灣演員林依晨在內地節目《心動的信號7》錄影，一聽到有來賓來自成都時，她馬上舉手高喊「我是成都人」。（騰訊影片截圖）

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林依晨與五熊在2006年出演《東方茱麗葉》、2007年《惡作劇2吻》結識成為好友，雖然林依晨因為最近一句「我是成都人」遭到炎上，也無損於兩人交情，而在這次照片中，兩人疑似站在台北市信義區街頭，一旁則是夜景，紀念兩人邁入20年的友誼。

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