「嫁豪門選美冠軍」驚傳婚變　帶細路搬離香港　本尊露面公開真相

廖家儀日前從香港搬回台灣，引發外界猜測是否豪門婚變。



她30日出席活動，無奈表示：「上次去一間宮廟也這麼說，但我們真的沒事，不要再說我家有事好嗎？」

原來是她在太古集團任職的老公（陳世傑）工作調度，所以舉家搬回台灣，目前已經幫孩子們辦完轉學手續。

廖家儀當年奪得Miss Universe台灣區環球中華小姐選美冠軍，進入娛樂圈。（Facebook@廖家儀的粉絲團）

廖家儀當年奪得Miss Universe台灣區環球中華小姐選美冠軍，進入娛樂圈。（Facebook@廖家儀的粉絲團）

廖家儀與老公陳世傑仍恩愛如昔，常於社交平台放閃。（Facebook@廖家儀的粉絲團）

廖家儀與老公陳世傑仍恩愛如昔，常於社交平台放閃。（Facebook@廖家儀的粉絲團）

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廖家儀3個小孩在香港時都唸國際學校，加上才藝課程，1年粗估要花掉千萬元（台幣，下同）。廖家儀不願證實數字，透露台港兩地的國際學校費用差不多，反而是台灣的菜價比較驚人，並沒有比香港便宜：

我們回來時可能颱風剛過，蔥蒜特別貴，買蔥花了560元，讓媽媽大喊吃不消。

而廖家儀原本住香港房子尚未出售，還在觀察孩子們適不適應台灣生活。

她3個小孩都有學壁球、西洋劍，希望政府能增設更多元的運動場地，畢竟壁球在2028年洛杉磯奧運將列入比賽項目，正好亞洲人個頭嬌小，有先天優勢。

嫁到香港7年，廖家儀並未與台灣演藝圈脫節，至於未來會不會考慮拍戲、上節目？廖家儀說會先以小孩狀況為重，但已經確定要上《天才衝衝衝》：

上節目之前還要看影片做功課，佩甄都說我很勇敢，因為現場會被乃哥罵，怕被虧說在家帶小孩就好。

她過去因為拍戲和六月結為好友，但最近六月和李易頻傳婚變，廖家儀相信他們沒事，等著跟六月相約聚餐。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】