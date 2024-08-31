「韓國型格男神」背妻偷食還令小三懷孕？獲封國民渣夫　拍片道歉

張娜拉、南志鉉主演的韓劇《好搭檔》播出後口碑和收視率爆棚，張娜拉在劇中飾演最強國民離婚律師「車恩京」，卻慘遭老公金智尚（池承炫 飾）與待在身邊超過10年的秘書崔莎拉（韓材利 飾）偷吃背叛。



池承炫演活偷腥尪的惡行惡狀，吃相難看讓他成為新一代國民渣夫，還為此錄影向觀眾道歉。

池承炫演活偷腥尪的惡行惡狀，成為新一代國民渣夫，還為此錄影向觀眾道歉。（ksd-i.com）

池承炫演活偷腥尪的惡行惡狀，成為新一代國民渣夫，還為此錄影向觀眾道歉。（ksd-i.com）

池承炫演活偷腥尪的惡行惡狀，成為新一代國民渣夫，還為此錄影向觀眾道歉。（ksd-i.com）

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最新劇情中，小三莎拉故意將自己懷孕的超音波照片被恩京女兒發現，利用苦肉計情勒正宮的孩子。

恩京得知後氣急敗壞找上莎拉，直接抓小三頭去撞門，崩潰嘶吼：「妳不該動我女兒！妳找死嗎？」發狠模樣讓觀眾拍手叫好。

其實恩京女兒早就察覺父親外遇，意外目睹爸爸和與秘書激吻。而智尚得知莎拉懷孕後，也沒有要負責任，推說要等離婚訴訟結束再說。

網友至此盤點出智尚的三大惡行，從抹黑正宮、不負責任到被女兒目睹偷情，誇張卻又寫實的劇情，讓最新一集收視爆衝至全國17.2%，最高瞬間收視突破20%，霸榜同時段冠軍寶座。

韓劇《好搭檔》劇照

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池承炫演活劣跡渣夫，電視台24日晚間突然公布他的道歉影片，標題寫著「我是金智尚，我很抱歉」。

池承炫在影片中神情嚴肅地對著鏡頭說：「大家好，我是演員池承炫，真的很抱歉，首先要先對因為我的不倫，在劇中身受其害的車恩京至上深深的歉意。」

他承認對不起正宮，也傷害了小三：

我也要向觀眾道歉，因為我的關係，聽到有人說『低血壓都治好了』、『需要喝汽水，不然感覺喉嚨要被堵住而窒息』等反應，我都知道，對不起。

最後他自嘲：「都是因為我池承炫演得太好的關係，就在《好搭檔》裡面。」

在拍攝花絮中，池承炫反問工作人員「有這麼嚴重嗎」？連工作人員都回答「對…...」，認證他確實是新一代國民渣男。

《好搭檔》由張娜拉飾演女主角。（IG@nara0318）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】