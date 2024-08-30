37歲影帝被控性侵同性惹性取向疑雲　現身警署「接受調查90分鐘」

南韓影帝劉亞仁涉違法濫用藥物遭調查，今年7月又爆出被男子控訴性侵，28日晚間他首次就性侵案接受調查。



據韓媒《news1》報導，劉亞仁於28日傍晚前往首爾龍山警署，以被告身分接受約一個半小時的調查。

【圖輯】點圖放大看更多劉亞仁照片👇👇👇

+ 27

劉亞仁於上個月爆出性侵同性，控告男子陳述於私人住宅中熟睡時遭人性侵，警方調查後發現男子所控告的人便是劉亞仁。而早前劉亞仁透過律師否認控訴，稱不是事實。

【相關圖輯】盤點曾捲染毒醜聞的韓星 劉亞仁遭封殺一男神難復出（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

釣魚台到底是誰的？金城武答案曝光 認對身分認同相當矛盾

攝個夠！夏日祭典「十大女優輪番上陣」圓夢畫面超震撼

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】