17歲男偶像對女星講「鹹濕嘢」爆發退粉潮　出道不到48小時就退團

【余宇涵退團／余宇涵塌房】在現在的時代中，倘若我們不小心污辱了對方便有機會吃上官司，更何況是公眾人物一但被爆出私下行徑，絕對會受到撻伐。就像是最近一個血淋淋的例子，中國男團TFBOYS旗下17歲成員「余宇涵」，就被公開私下對韓國人氣女團IVE成員張員瑛「開黃腔」出道兩天直接閃電退團。



17歲男偶像對張員瑛「開黃腔」，出道不到48小時被炎上到退團

稍早有網友在微博曬出一張聊天紀錄，內文中除了有張員瑛的照片，還有一些尺度相當張狂的字眼，眼利的粉絲透過聊天紀錄的細節，肉搜到對張員瑛「開黃腔」的便是中國男團TFBOYS旗下17歲成員「余宇涵」隨後引起大量粉絲不滿：「凌晨出道下午塌房」、「出道還不到48小時，歷史第1人了吧」爆發脫粉潮。

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隨著事態愈演愈烈，經紀公司「時代峰峻」也公開發表聲明，余宇涵因承受龐大的輿論壓力向公司提出退團意願；此外，公司也在聲明中提及，將會嚴厲譴責網路上透過P圖、截圖、斷章取義等方式進行造謠誹謗的行為，目前正極力火速蒐證中，屆時必將對被點名的帳號提告追究。

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