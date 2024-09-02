亞洲神級女團被AI換臉淪三級片主角 公司表明採取法律行動告到底
撰文：聯合新聞網
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南韓近期Deepfake成國際關注議題，眾多明星都成受害人，其中包括子瑜所在的女團TWICE。30日TWICE經紀公司JYP娛樂特針對此議題發聲明，表示將採取法律行動，對違法行為絕不姑息。
JYP娛樂於聲明表示對於涉及旗下藝人的Deepfake流傳影片事件相關關注，「這是公然違法的行為」，表示目前正在蒐集證據，正在專業的律師事務所合作，將採取最強力的法律行動，絕不姑息。JYP娛樂強調會保障藝人權利，追究到底。
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而台灣2021年也爆發女性名人、明星遭AI換臉製作成色情片事件，犯罪者之一為YouTuber小玉（朱玉宸），他濫用 Deepfake 技術將多位女藝人、名人等女性的臉部與成人片角色合成製作色情影片，依台灣妨害風化、妨害名譽、違反個資法等罪遭判刑，目前正服役中。
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