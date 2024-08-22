「好身材女星」自爆買泳衣被店員這樣做　付款時對方1句話超尷尬

短今是擁有甜美臉蛋加上傲人34E魔鬼身材的中信兄弟「Passion Sisters」啦啦隊女神。



常在社群分享日常的她，透露日前在泳衣時，店員不僅幫忙「喬奶」（調整胸部），還被對方認出來，直呼：「怎麼有點害羞啦！」

中信兄弟「Passion Sisters」啦啦隊女神短今（IG@sammie_923）

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短今表示上完舞蹈課後去逛泳衣店，挑了喜歡的泳衣試穿，由於要買的墨鏡剩最後一個，她決定到分店買一副新的。

店員除了主動告知分店位置，還把結完帳的泳衣拿到門口給她，不料店員竟微笑回應：「你跳舞很好看。」

下一秒讓短今害羞不已，她回想起試穿泳衣時，店員居然有幫忙「喬奶」，讓她羞怯表示：「怎麼有點害羞啦，但還是謝謝你，很親切的幫我服務。」

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此篇PO文發佈後讓大批網友留言：

「從你的外表穿著就有辦法認出你」

「沒認出短今才讓人錯愕吧」

「你這個身材很難認不出來」

「身高是蠻好認的啊，羨慕店員真的好幸福」



短今日前還被網民留言嘲諷說她層級水準不夠，要求她不要再自告奮勇、甚至認為她遠遠不如峮峮、一粒等啦啦隊員。

她高EQ回覆對方：

謝謝你的建議，但國際賽的人員選擇是由球團和中職決定，不是我自告奮勇就能參加，我們中信兄弟啦啦隊的每一位成員都非常優秀，一定都很適合站上舞台。

接著向對方反擊「至於你其它的想法，我只能說懶得鳥你」，接著附上日本媒體對她的新聞報導，證明自己確實有那個價值。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】