女星直播慈善跑被阿叔胸襲　全網直擊性騷擾過程揭一關鍵細思極恐

日本女藝人安子上節目遭陌生男子觸碰胸，畫面被截取並分享至社群上，網友看了都相當憤怒。



安子參加《24小時電視》直播節目，她為兒童養護設施進行募款而擔任跑者，然而慈善活動卻變調，在最後階段一名男子突然伸出右手碰觸安子胸部，安子露出驚慌表情，陪跑員看到後趕緊上前將男子的手撥開。畫面於社群流傳讓網友認為該男子意圖性騷擾，還發現他另一隻手還拿著一個瓶子，引人猜測瓶中裝有不明液體。

【圖輯】點圖放大看安子被大叔意圖胸襲的畫面👇👇👇

而綜合日媒報導，有記者發聲認為該男子應只是想要互動，並非有意姓性騷擾，但無論如何，仍不應該做出這樣的行為。電視台則表示活動過程與警方合作並有採取安全措施。此外，日媒報導安子的團隊對此事尚未公開說明，也尚未對該男子行為採取法律行動。

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