男星涉跟蹤及性騷擾未成年少女　隔衫摸胸被捕　辯稱係幫手拉拉鍊

無論是主流、還是地下的演藝人員，只要是公眾人物就該比普通人更注意自己的言行舉止；日本偶像男團「gatagata.」成員之一、30歲金森誠剛，遭爆出涉嫌跟蹤、性騷擾未成年女性遭逮，經紀公司也緊急回應表示「仍在努力了解情況」。



綜合《NHK》等外媒報導，事件發生在當地時間6月，為於日本東京世田谷的街上；金森誠剛在搭訕路邊一名女性的同時，還大膽的將手伸入對方裙子內，襲臀邊隔著衣服撫摸其胸部得逞，並迅速逃離現場，而據了解，受害女性仍未成年。

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性騷未成年消息傳出後，據傳金森誠剛已被警方逮捕、在矢口否認犯行的同時，強調自己只是幫少女「拉上裙子的拉鍊」；對此所屬團隊「gatagata.」的經紀公司透過官方X帳號發表聲明，透露團員、管理層也還在釐清狀況，承諾有消息會再行說明。

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