男星涉跟蹤及性騷擾未成年少女 隔衫摸胸被捕 辯稱係幫手拉拉鍊
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
無論是主流、還是地下的演藝人員，只要是公眾人物就該比普通人更注意自己的言行舉止；日本偶像男團「gatagata.」成員之一、30歲金森誠剛，遭爆出涉嫌跟蹤、性騷擾未成年女性遭逮，經紀公司也緊急回應表示「仍在努力了解情況」。
綜合《NHK》等外媒報導，事件發生在當地時間6月，為於日本東京世田谷的街上；金森誠剛在搭訕路邊一名女性的同時，還大膽的將手伸入對方裙子內，襲臀邊隔著衣服撫摸其胸部得逞，並迅速逃離現場，而據了解，受害女性仍未成年。
【圖輯】點圖放大看更多金森誠剛照片👇👇👇
+20
性騷未成年消息傳出後，據傳金森誠剛已被警方逮捕、在矢口否認犯行的同時，強調自己只是幫少女「拉上裙子的拉鍊」；對此所屬團隊「gatagata.」的經紀公司透過官方X帳號發表聲明，透露團員、管理層也還在釐清狀況，承諾有消息會再行說明。
【同場加映】薔薔埃及旅遊搭上恐怖列車 唔止勁污糟仲被車長騷擾「試圖摸胸」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
陪食飯事後被強吻！女星突然自爆被性騷擾往事 亦曾被要求陪老細林襄舊愛被指性騷擾「拍女網民屁股」網紅孫生回應：還跟我去愛愛韓國溜冰女神涉性騷擾男後輩 日媒：頸上留吻痕 律師爆男方狀況《教父》靈魂人物 名導演被指借機親吻女星 這樣回應性騷擾醜聞男子坐地鐵讓座給老翁 竟被對方性騷擾逼看手機AV：100元來我家日本電車「隔空性騷擾」案例暴增 痴漢「沒碰妳就不是犯罪」
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】