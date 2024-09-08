銅鑼灣差點沒有陳浩南？鄭伊健稱當演員前　曾有意投身「這行業」

撰文：聯合新聞網
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鄭伊健日前為個人高雄演唱會宣傳，特別參加三立「型男大主廚」錄影，製作單位也邀請曾與他合作拍《百萬人推理》的李李仁搭檔錄影，他笑說：「我覺得我人生成就解鎖，我可以跟浩南哥同框！」

鄭伊健出道37年，11月23日將首次到台開唱，地點選在高雄巨蛋。（大會提供）

鄭伊健日前為演唱會來台宣傳，這次在高雄巡迴演唱是第15場，而鄭伊健演出的古惑仔系列作品，至今讓觀眾難忘，李李仁就表示台灣男生每個人心中都有一個浩南哥。

婚姻幸福的鄭伊健第一次參加「型男大主廚」，笑稱自己拿手的是煲仔飯，「其實把米、料擺在一起就好，但放甚麼材料在裏面是很重要的。」他也經常煮給家人吃，大家都說不錯，但仍覺得自己下廚天分不是很好，謙虛笑說：「其實很簡單不是太複雜。」

他也坦言要求很高的老婆很喜歡吃，鄭伊健也首次透露自己在還沒當演員前，曾想過要當掌廚的廚師，但最後還是當上了演員，「當初會想當廚師是因為很喜歡西餐，因為料理擺飾很漂亮，也沒這麼多油煙。應該說西餐就像藝術品。」

鄭伊健說自己愛吃美食有不同階段，但有一個階段他特別喜歡喝紅酒，還特別去了解每個年份的紅酒有何不同，及該搭配甚麼一起，「我現在吃東西比較隨意了，大排檔也好吃。」

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李李仁表示鄭伊健平時都嫌他講話太快，聽不懂，但兩人仍因為拍戲成為好友，兩人經常聊吃的外，也會聊人生，「他都鼓勵我人生的方向要怎麼走，因為我會問他說其實都50歲了，還在打電動覺得有點不應該，他就會說有甚麼不好，電動要繼續打啊！都會鼓勵我。」

而鄭伊健也好奇平時在家李李仁的小孩子比較喜歡吃誰做飯菜，李李仁毫不考慮就答：「當然是老婆囉！我其實會煮，但覺得過程很累，要煮要清洗，到後來我已經不煮了。」

而李李仁最拿手的料理是快炒，其實他曾主持過三季的美食節目，花了快一年的時間，那時候廚藝不錯，可是現在都已經忘光光了。他笑說：「我現在最會煮的就是那個Uber Eats！」

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