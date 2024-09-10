章子怡威尼斯影展頒獎「突然被錫面嚇呆」微博發千字文訴心聲

章子怡以唯一華人評審的身份出席本屆威尼斯影展，日前她擔任影展頒獎人，在頒發「最佳男演員獎」時，得獎者法國演員Vincent Lindon上台領獎時與章子怡過於親密互動引發網友熱議，但她似乎心情不受影響，昨晚曬出與本屆威尼斯影展金獅獎得主艾慕杜華（Pedro Almodovar）的合照，並寫下千字文，向國際影人推薦中華文明的光影魅力，隻字未提疑似遭到騷擾一事。



章子怡回想起過去11天，「每一場評審會都是世界文明互鑑的映射與縮影。評審們從各自不同的文化背景與藝術視角切入，充分錶達內心深處最真實的情感與觀點，最終都求同化異，匯入同一片廣袤的文化海洋。我何其有幸，與來自世界各國的前輩同行暢敘幽情，這段旅程猶如置身於電影大師班，讓我們更加理解和珍惜彼此之間的差異與特色。」

【圖輯】點圖放大看更多章子怡近照👇👇👇

+ 25

章子怡同時也提及「中華文化的兼容並蓄」，向國際同行發出邀請，希望他們有機會真切感受中國人民的熱情似火，親身體驗中華文明的光影魅力。

【相關圖輯】章子怡《臥虎藏龍》都輸畀呢部經典？ 盤點十大最佳功夫片（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

薔薔給員工薪水開到快10萬 還是差點被衝康

哈維溫斯坦紐約獄中不適 緊急送醫動心臟手術

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】