臥虎藏龍｜你真的看懂結局了嗎？李安揭章子怡最後一跳真正意義

【臥虎藏龍】李安在近期的訪談中提到《臥虎藏龍》是他拍過最困難的一部片：「玉嬌龍在片尾的縱身一跳，我認為她是為了自由而跳，為了逃離父權社會的箝制，這一場戲就是我想拍這部電影的原因。」



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李安表示：「《臥虎藏龍》除了啟發自大家印象中的功夫片之外，還有歷史片、黃梅調歌舞片、中國戲劇戲曲和很多美感的東西。」他想拍的不只是一部武俠片，而是一部反映中國文化與傳統教養觀念的電影，他希望賦予角色更多追求自由的意識：「這是一個關於純真與真實感受的故事，我試圖把這部電影拍成另一種類型，它至今仍然是我拍過最困難的片。玉嬌龍在片尾的縱身一跳，我認為她是為了自由而跳，為了逃離父權社會的箝制，這一場戲就是我想拍這部電影的原因。」

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而楊紫瓊月初在多倫多影展獲頒最佳突破獎，訪談中也回憶起當年拍攝的辛苦與壓力：「那是我最難忘、最開心、最痛苦也最感動的經驗。我當時連劇本都沒看就等了李安整整兩年，那段期間我一部片都沒有接，就為了演這部電影，現在想起來還是很值得。」

談到拍攝時的辛酸血淚，楊紫瓊笑道：「我那時第一個在院子裡的動作戲就受了很嚴重的傷，我撕裂了我的前十字韌帶，必須回到美國進行手術再回去拍攝現場。最後那場戲我抱著周潤發的時候，其實我的腳還被木箱固定住，而且必須被吊得高高的，那個姿勢真的很可笑，但我當時內心是很激動的。」

對於電影最後感人的告別戲，李安也回憶：「我知道他們是真的在哭，幾個月來的壓抑和壓力，都在那個時候被釋放。」他說看到楊紫瓊的演出後，自己忍不住躲起來哭了15分鐘：「這是我拍過最困難的電影，也是我人生最痛苦的時刻，我仍然想要很棒的武打戲，但是我同時也想要好的美術陳列、歷史還原和演員表現。我當時很貪心，這可以說是我的童年幻想，我常笑說這部電影是我的幻想和中年危機糾結在一起。」

《臥虎藏龍》於2000年上映時，創下多項影史望塵莫及的驚人紀錄，最終在全球狂掃2.13億美金票房，至今仍是美國影史最賣座的外語片。

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