曾和章子怡同框　瘋傳銀行行長轉行做「茄哩啡」追夢　片酬同曝光

近日一則「銀行行長退休做群演」的消息，登上大陸網路熱搜，今年66歲的傅頎，曾任中國工商銀行某支行行長，退休後一圓「明星夢」，當起臨時演員跑龍套。他曾與張國立、章子怡等知名演員同框，已經拍了271次電影，一天收入最高300元人民幣。



綜合陸媒報導，傅頎2000年從行長的位置上退下來，先到金融公司做了副總，2016年才正式退休。賦閒在家悶得慌，於是上網加入拍戲QQ群，有時群裡發通告，哪天需要四個老頭，什麼類型的，但留了電話位址沒人理。

直到有個朋友打電話找他，說馮小剛電影《我不是潘金蓮》在北京拍，有場戲要找長得像高級幹部的演員，沒有台詞，就是坐著開會，於是傅頎穿了襯衫西裝就去試鏡，一進去就被副導演看上。這場戲拍了4天，每天300塊人民幣。

剛開始坐前排，後來被安排到主席台上，挨著大陸「老戲骨」高明，在電影裡露臉近一分鐘……（點圖了解更多）：

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細數臨演生涯中，傅頎與高明、張國立、謝園、章子怡等知名演員同框，已經拍了271次電影，參演的都是有知名度的作品，比如《我不是潘金蓮》《京港愛情故事》《上陽賦》《大話西遊》等等。從2016年到2020年，演過太醫、醫生、工程師、科學家、心理醫生、老神仙。老傅在圈裡「小有名氣」，被稱為「董事長專業戶」。

從銀行支行行長到臨演，巨大落差讓傅頎「五味雜陳」，劇組裡有各種各樣的人，出門帶著四五個助理的人，動不動就罵罵咧咧的，好人壞人、文明的、水準高的都有，老傅表示他遇到過普通農民、下崗工人、剛畢業的大學生。天南海北，聽他們講故事，同樣豐富了我的人生。「我從來沒覺得自己退休過，只是換了份工作。我總覺得自己沒有老，時間不夠用，要把生活過得有意義」。

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