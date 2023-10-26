回顧章子怡星途高山低谷　憑《臥虎藏龍》爆紅為何淪為「綜藝咖」

坦白說，相比以前的國際章，我更喜歡現在的章子怡。「感謝大家一直以來對我們的關心與支援。經歷了八年婚姻的我們經過慎重考量與商議，決定解除婚姻關係，未來將以親人身份共同撫養、陪伴孩子們長大，依舊是孩子們最信任的父母。」



10月23號中午，章子怡和汪峰宣佈了離婚的消息。這段明星婚姻，結束得格外體面。翻看兩人社交平臺帳號，大家才發現他們已經整整一年多幾乎沒有互動了。最近一次同框是去年6月汪峰生日，一家人曬了合照，這也是汪峰社交媒體上最後一次出現章子怡的臉。

兩人恩愛的形象和生活點滴，這些年呈現在許多綜藝鏡頭裡，大家感受過他們的甜膩。汪峰的大眾形象依然是符號化的，樂壇半壁江山、總被搶頭條，點到即止的調侃，多少年仍是如此。

【圖輯】點圖放大看更多章子怡靚相👇👇👇

+ 16

倒是在章子怡身上，從結婚至今，她給外界的印象，有了180度的大轉變。曾經的她充滿了「野心」，毫不避諱對於成功的渴望，渾身是刺的倔強。張藝謀說剛出道的她「演技青澀，但進取心極強」。但結婚後尤其是當了媽媽之後，再度出現在大眾視野裡的章子怡變得耐心、溫柔了許多。

她樂於帶著大女兒出入各種錄製現場，離場時粉絲們齊聲喊著「醒醒再見」，女兒向觀眾席報以飛吻，此時章子怡臉上的笑容，是我們不曾在她的電影裡見過的幸福時刻。

她不再是那個處處較勁的國際章，而是在這八年中完成了一段重要的自我修煉，找到了更自洽的人生狀態。現在，期待這位元狀態更好的章子怡歸來，在《醬園弄》等新片中有出色的表現。

【圖輯】點圖放大重溫《臥虎藏龍》精彩劇照👇👇👇

+ 13

01 當媽媽後變得膽小了

這一幕出現在2020年，當時章子怡正在錄製綜藝，汪峰帶著5歲的女兒醒醒來現場探班。錄製間隙，她牽著女兒走到了觀眾席前，引來驚呼連連。醒醒毫不怯場，開心地招手和大家打招呼。

原本緊張的工作現場頓時鬆弛下來，張國立、徐崢臉上都洋溢著長輩寵溺的笑。醒醒伸著小手徑直向徐崢走去，徐崢也心領神會，低下光頭讓娃娃摸了一把。章子怡微笑著解釋，原來女兒特別喜歡一個光頭蛋動畫角色，覺得徐崢很像它。

錄製又要開始時，助理把醒醒抱下場，醒醒向觀眾席揮手「大家再見」，現場幾百位觀眾也齊聲「醒醒再見」，小姑娘報以可愛飛吻……章子怡回過頭向全場合十連連致意，謝謝大家對女兒的照顧。「做母親前後，我自己發生了很大的變化」。章子怡曾在一次採訪中這樣說道。她說自己曾經天不怕地不怕，當媽媽後卻變得膽小了，怕死了。

【相關圖輯】盤點十大最佳功夫片 《臥虎藏龍》都輸畀呢部經典？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

「以前我膽子很大，敢蹦極、坐過山車，是懸空的最恐怖的那種過山車，就是想嘗試不同的挑戰。」、「當了媽媽之後，我不敢去做這些事情，我害怕死亡，要對生命負責，這是我個人最大的變化。」

2015年12月醒醒降生，汪峰後來回憶產房裡的那一幕，直言「太狠了」。當時由於醫院缺人手，汪峰也被接生大夫叫進產房幫手，他目睹章子怡在一個小時裡順產的全程。

「她這一個小時裡要使的力氣，就像是我要做兩千個俯臥撐，就是要死了那種感覺，如果是男的早就疼死了，從窗戶飛出去了。她挺過來了，太了不起了。」章子怡對醒醒寵愛有加，外出工作也總帶在身邊，很小的時候就帶她去國外參加電影節，培養了醒醒和自己一樣的堅強個性，打針都不掉眼淚。女兒的到來讓章子怡變得柔軟，這份柔軟也傳達到了電影裡。

比如導演處女作《我和我的父輩》中《詩》的章節，章子怡戲裡的女兒也是五歲，有一條吃飯的戲拍了十幾遍都沒過，小姑娘鬧情緒了。章子怡就拿著零食在旁邊耐心地哄她，和她做遊戲，等情緒平復了再接著拍。

影片最後她給孩子寫的詩尤為感人：「我的孩子，如果可以，我想告訴你世間的一切奧秘，告訴你山川大河日升月落，光榮和夢想，挫折與悲傷……」、「你，我的孩子，是讓平凡的我們，想創造新世界的開始。」

【圖輯】點圖放大看更多《我的父親母親》精彩劇照👇👇👇

+ 6

02 她曾是「野心」的代名詞

回頭看看章子怡的履歷表，才想起來她已經是位出道25年的老演員了。《我的父親母親》可是1998年的電影，《臥虎藏龍》也是1999年轟動世界的，章子怡在90年代就成名了。

一炮而紅的同時，這位年輕人的野心也開始被媒體所詬病，甚至無限放大。《我的父親母親》在柏林電影節拿到銀熊，本該張藝謀獨自上臺領獎，第二天報紙頭條卻都是章子怡紅肚兜的照片，這奠定了她在外界眼中「用力過猛」的印象。

在拍攝《臥虎藏龍》時，李安一直對章子怡「不夠滿意」，這不是秘密。當時電影已經開拍，章子怡一邊為玉嬌龍苦練身法，一邊看著一批又一批的新人來面試可能隨時將她換掉，心裡滋味外人難體會。每天收工李安都會擁抱其他演員，但從沒抱過章子怡，他誇她很努力，但不會說「你演得很好」。

她能做的只有更拼命，和楊紫瓊對打時整片指甲被削掉，她把手指插進雪裡止痛，咬牙說再來。直到最後殺青，章子怡終於等來了李安遲來的擁抱，哭成淚人。在那十幾年中，章子怡的私人生活也被格外關注，幾段戀情無時無刻不在狗仔的盯梢下。

「潑墨門」、「沙灘門」、「詐捐門」……論壇時代的網路八卦帖子為章子怡創作出了無數的黑料段子，有些場景足以毀掉一位女星的職業生涯。章子怡靠著內心的強大挺過來了。

03 全新的章子怡即將歸來

2013年的《一代宗師》，章子怡演活了宮二，堅韌、強大、英姿颯爽，以及角色從少女到成熟的轉變，這可能是只有她才能立住的人物。影迷們以為，她會就此迎來電影事業第二春，沒想到章子怡和汪峰公開戀情，兩年後結婚，開始演電視劇、成了「綜藝咖」。

很多章子怡忠實粉絲都認為，這是她事業上的大退步，當年還出現了吧主辭職抗議等一系列風波。婚後章子怡出演的電影中，僅《羅曼蒂克消亡史》豆瓣超7分，其他如《奔愛》、《無問西東》、《攀登者》等都反響平平。

為了照顧幼兒和家庭，她更多選擇了「賺快錢」的綜藝，工作時間短，離家近。在那些演員導師的位置上，自己的確也到了這個輩分，指導下後輩並不出格。

她在綜藝裡的表現其實也可圈可點，比如怒斥鄭爽演技差、頻繁笑場，「在她身上看不到演員的信念感」，甚至為此當場和劉燁翻臉（我始終認為當時她是真的生氣了）鄭爽後來的星途，證明瞭章子怡的專業判斷。

【圖輯】點圖放大看更多《一代宗師》精彩劇照👇👇👇

+ 11

當了媽媽後，章子怡開拓了許多新疆土，比如做母嬰產品生意等等。但她始終沒有放棄演戲，更沒有放棄電影。事實上，由於大量互聯網資本湧入，中國國內電影市場在近10年來進入高速發展，電影的票房成敗更多依託於流量，高品質電影稀缺。

不只是章子怡，許多同輩的曾經傑作頻出的女演員在這段時間都面臨了產量、票房大幅下降的情況。更令我好奇的是，如今結束了這段八年的婚姻，章子怡將在銀幕上呈現出怎樣的新狀態。

其實目前她手頭待拍攝的新戲不少，比如陳可辛成立Changin' Pictures後的首部大片《醬園弄》。故事講述了40年代老上海，一個女人謀殺親夫並碎屍的轟動案件。恢復單身的章子怡會如何演繹這麼極致的角色，怎能不讓人浮想聯翩。

說到底，章子怡現在也才44歲，作為演員的道路還很長。如今她依然是中國國內同齡人中演技最好的之一，這是她自信的資本。靠著這份自信，年輕時的那些場外負面沒能摧毀她。如今身邊是否還需要一位丈夫存在，當然也沒那麼重要了。