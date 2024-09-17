男星猝逝4年圈中摯友至今仍未忘　結婚拜山向亡友報喜：依然想你

小鬼（黃鴻升）2020年9月16日因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，離世4年，活潑、開朗且熱愛工作形象，至今仍深植在好友、粉絲心中，當年團體「丸子」時期的好友Junior韓宜邦15號就帶上一罐可樂去看好友，更報告自己的人生大事：「今年你有個正式的二嫂了。」



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韓宜邦每年都會在此時上山探望好友黃鴻升，一如往常帶上好友最愛喝的可樂，他在社群po出可樂照，背景則是好友的長眠地，配上藍天寫下「依然想你」，令網民鼻酸。今年6月，韓宜邦與林萱瑜結婚，升格人夫後，他也不忘向摯友報告：

今年你有個正式的二嫂了，跟你報告一下。

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事實上，Junior除了會到小鬼墓園看好友，辦理登記結婚時，他和林萱瑜也特別帶著好友生前創作的公仔「Alien666」到戶政事務所，當時Junior也表示帶著公仔，是希望生命的重要時刻都有好友在，事後林萱瑜也在出席新戲記者會時透露，登記當天韓宜邦心心念念帶著小鬼創作公仔，一度還忘記帶結婚證書，直呼老公：

他做什麼事情都會有小鬼的影子。

Junior韓宜邦（左）、林萱瑜穿著好友小鬼創作公仔衣服。（FB@Junior韓宜邦）

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