峮峮傳熱戀柯震東被網民鬧「小鬼屍骨未寒」他反撐：難道要守寡？

台灣啦啦隊女神峮峮和柯震東去年底被拍到一起夜遊，隨後二人澄清只是朋友關係，但外界仍對二人的緋聞高度關注。對此，有不少網友對於峮峮緋聞有意見，在網絡上寫下「小鬼屍骨未寒」等語批峮峮，讓男星高英軒看不下去回應：「峮峮也才幾歲，難道要守寡79年？」



峮峮和柯震東的緋聞受到關注，高英軒對於網友的言論感到不滿，於IG限時上反問：「網友說小鬼屍骨未寒，網友說演藝圈一堆表兄弟？只准自己放火？不准藝人生活？」指出小鬼和峮峮又沒有結婚，直呼：「峮峮也才幾歲，難道要守寡79年？」

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接著高英軒還轉發作家謝知橋的貼文，並在上方比大拇指認同，內容是謝知橋認為女生若看見男朋友在緋聞的相關新聞底下留言批峮峮，繼續交往下去會很危險：「會說這種話的人，無法理解兩個人分開或是一個人離開都可以是很健康的關係，他們會用傳統觀念與情緒勒索，綁住女生追求愛情與自由的權利，繼續交往真的很危險的。」

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