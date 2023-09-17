小鬼黃鴻升離世3年　親妹IG分享照揭1轉變「是好事」　粉哭：想你

藝人黃鴻升（小鬼）2020年9月16日在家中猝逝，享年36歲。如今3年過去，他的親妹妹上傳了一張黃鴻升生前照片，提了這3年來的轉變。



+ 5

黃鴻升的妹妹15日晚間在IG發文，貼出哥哥的生活照，寫下：「打了一大串，又刪掉一大串，想想，這些感觸什麼的還是放在心裡就好，三年了，後來就真的沒再夢見你了，人家說這樣是好事，那就是好事。謝謝那些一直支撐著我的人。」

而黃鴻升生前主持的綜藝節目《綜藝玩很大》也在IG上傳了一張他生前的照片，感性寫下：「3年，我們努力地扛下來了，但...還是很想你，你在那邊都好嗎？不會把你忘記，永遠的小隊長。」該文引起超過7.6萬網友按讚，紛紛留言：「3年了，鬼哥依然在我們心裡」、「鬼哥，真的好想好想你」、「真的永遠不會忘了他」、「永遠記得」。

【延伸閱讀】Jackson王嘉爾僅排第四！網民票選2023年中國最帥男星Top 10（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

延伸閱讀：

跟男友愛愛完隔天肚子絞痛 上廁所排出「超大異物」驚呼：在我體內1個月了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】