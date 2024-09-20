企業強人第5集劇情｜謝東閔以為龔嘉欣黎搶家產　聯同細佬妹對付

《企業強人》第5集劇情：

姜大衛預料自己身體會出事，所以一早就把信件交予陳豪，他在演講途中突然暈倒，醫師最初指請他兒女做心理準備。之後律師找到陳豪，陳豪宣讀姜大衛的信件內容，意願是死後將財產均分予四名子女，謝東閔震驚原來還有一位妹妹。

陳豪宣讀姜大衛的信件內容，意願是死後將財產均分予四名子女。(影片截圖)

謝東閔震驚原來還有一位妹妹。(影片截圖)

陳豪立即從內地接龔嘉欣到香港見姜大衛，謝東閔覺得龔嘉欣會跟他、吳子沖及李芷晴「爭家產」，於是建議他們支持自己。但吳子沖曾接觸過龔嘉欣，覺得她無意與謝東閔爭，龔嘉欣坐在姜大衛旁說話，希望令他有反應。

陳豪立即從內地接龔嘉欣到香港見姜大衛。(影片截圖)

謝東閔覺得龔嘉欣會跟他、吳子沖及李芷晴「爭家產」，於是建議他們支持自己。(影片截圖)

龔嘉欣坐在姜大衛旁說話，希望令他有反應。(影片截圖)

「敬圖集團」沒有姜大衛決策，謝東閔主持不了大局，李芷晴致電譚俊彥求助。在謝東閔、吳子沖、龔嘉欣及李芷晴四人同在會議室談及公司股權時，謝東閔說出「有骨」的說話予龔嘉欣，無意「爭產」的龔嘉欣立即簽下聲明書，證明自己不會與他「爭家產」，在他們吵鬧之際，姜大衛甦醒。

在謝東閔、吳子沖、龔嘉欣及李芷晴四人同在會議室談及公司股權。(影片截圖)

無意「爭產」的龔嘉欣立即簽下聲明書，證明自己不會與他「爭家產。(影片截圖)

2015年，國際市場虧損嚴重，唯獨世代股價靠穩，此時有內部帖文指控譚俊彥是「殺人兇手」。陳豪相信譚俊彥沒有做過這樣的事，而譚俊彥亦「淡定」的跟陳豪說真有其事，而這件事亦與他哥哥有關。

有內部帖文指控譚俊彥是「殺人兇手」。(影片截圖)

譚俊彥亦「淡定」的跟陳豪說真有其事，而這件事亦與他哥哥有關。(影片截圖)

譚俊彥現身張曦雯家，原來二人已開展親密關係，張曦雯直認是自己抹黑譚俊彥，更希望他離開世代加入成峰，一同打擊陳豪，譚俊彥斷然拒絕！

譚俊彥現身張曦雯家，原來二人已開展親密關係。(影片截圖)

張曦雯直認是自己抹黑譚俊彥，更希望他離開世代加入成峰，一同打擊陳豪。(影片截圖)

陳豪親臨海棠鎮告知龔嘉欣，世代即將改制，要與她解約，龔嘉欣以為是…

陳豪親臨海棠鎮告知龔嘉欣，世代即將改制，要與她解約。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)