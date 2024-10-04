女星跳鋼管舞挑戰多個高難度動作　地獄式訓練兩個月滿腿瘀青

樂天桃猿2024年度「辣酷甜趴」日前登場，吸引了大批球迷與粉絲到場支持。賽前樂天女孩白隊帶來了全新單曲〈I’m the one〉，賽後更有多位女孩獻上精彩演出。孟潔以甜美嗓音演唱〈孟中閃亮登場〉、小紫獻唱〈紫為你唱」，而菲菲和芷軒則帶來動感的唱跳表演〈Kick in〉。其中，熊霓更是以一段〈翅膀〉鋼管舞驚豔全場，她自備鋼管，華麗的表演讓觀眾嘆為觀止。



熊霓身穿紅色細肩帶小背心和裙裝，在舞蹈精彩處撕掉裙子，只剩下性感的小褲褲。對於這次表演，熊霓表示，這次鋼管舞走的是現代舞蹈風格，希望讓更多人了解鋼管舞可以既藝術又優雅。她也解釋，「撕裙子」是為了後續更高難度的動作，因為裙子會帶來危險，特別是倒掛時裙子若被夾住，可能會從鋼管上摔下來。

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熊霓透露，表演前幾天她非常焦慮，因為連日下雨，甚至開演前還下了小雨，而鋼管舞碰到雨就無法進行。幸運的是，當她上台表演時，天氣出奇地配合，彩排時也同樣巧妙避過了雨。熊霓表示：

「昨天到上場前一刻其實都還有一點點小雨，但一到我表演雨是完全沒有的，彩排的時候也是我彩排完沒多久就開始下雨，感覺冥冥之中，一定有人幫我能順利完成這次的表演！」



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被問到演出當下是否緊張時，熊霓笑著回應，其實不會特別緊張，因為從小就在舞台上表演，已經很習慣了。「反倒是女孩們很緊張，為我擔心不已。但當我在舞台上時，就完全沈浸在舞蹈與音樂裡，享受每一次表演的機會！」至於腿上的瘀青，熊霓說：

「看起來可能很痛，但這兩個月我練習很密集，已經習慣這樣的痛感了。」



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