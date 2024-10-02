41歲影后認成都人陷爭議「零負評形象盡毀」忍個幾月再回應講呢啲

41歲金鐘影后林依晨8月因「我是成都人」遭炎上，長達10多年「零負評」形象乍看破功。她今年憑迷你劇集《不夠善良的我們》入圍女主角獎，在揭曉倒數18天接受聯合報專訪，對風波她表情平靜：「老實說我只是有點心酸酸的。」也說早就在靜靜等待「零負評」被打破的一天，「本來就是別人給的，隨時拿走也沒關係。」



林依晨先前說過，超怕聽到「依晨很乖」。《不夠善良的我們》編劇兼導演徐譽庭曾希望她可以放鬆一點，偶爾犯個錯。對此林依晨說：「世上無完人，我的心不可能完全沒有超越道德規範的想法。」透露戀愛時有想過搶別人的男友，因為實在是太好了，而且也形容自己脾氣不好會罵髒話，問她罵什麼？結果只是把Shit改成Shoot，聽起來有點弱。

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因為成都人事件被攻擊，林依晨先前活動上回應：「沒有成都、台北、宜蘭就沒有現在的我。」經過一段時日沈澱，她依舊理智冷靜：「要去定義一個人有太多面向，如果單就這個面向去裁定的話，我是覺得好像失去了我們去看一個人的各種角度。」強調跟爺爺感情非常好，也說很久沒看網路留言：

「我避免看太片段的訊息。」



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林依晨26歲那年以《惡作劇2吻》拿下金鐘影后，是首位偶像劇女星拿獎，30歲則以《我可能不會愛你》2度封后，如今再度入圍，「簡慶芬」和「Rebecca」將躍出螢幕殘忍決戰，先問徐譽庭這該如何是好，她希望雙蛋黃都拿獎：「雖然很難，也是奢望，但忍不住這麼期待。」

林依晨聽到跟許瑋甯被指是「網內互打」時笑出來，她很坦白：

「有時我自己都比較喜歡瑋甯的表演，覺得很鬆，我在惡作劇2吻就很鬆。不知是否角色設定的關係，簡慶芬比較有野心，讓我覺得有點用力。」



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劇中林依晨演活綠茶婊，當小三耍心機，搶走許瑋甯愛的賀軍翔，卻因為沒能成為賀軍翔的「微笑」，充其量只是個「謝謝」，心灰意冷之下報復性跟醫師藍葦華上床，當她主動告知賀軍翔出軌，賀問：「爽嗎？」她冷笑：「現在比較爽。」夫妻對手戲讓人拍案叫絕。

林依晨8月因「我是成都人事件」遭炎上。（截圖）

雖然林依晨在電影曾有裸露鏡頭，但她跟藍葦華短短25秒的床戲仍讓不少觀眾目瞪口呆。林依晨笑說徐譽庭的確畫了A4大小的分鏡圖，線條很簡單畫了男上女下，她沒有抗拒，反而擔心藍葦華會緊張，不忘提醒他：

「你真的完全不用在乎我。」



對於最後賀軍翔破鏡重圓，今年12月結婚就滿10周年的林依晨是這麼看的：

「婚姻不是大家想的那麼簡單，或者是一是一、二是二，它有非常多的模糊地帶或是要顧及的層面，不管是孩子部分或者是你們已經建立起來的非常多的連結，何況簡慶芬對何瑞之仍有感情，所以那些連結就會成為更牽絆她的因素，讓她更難離開，所以才會又回頭。」



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