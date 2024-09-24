39歲女星結婚5年證實離婚 曾闖荷李活拍《復仇者聯盟2》打響名堂
撰文：聯合新聞網
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南韓演員金秀賢（秀賢、Claudia Kim）過去曾演出《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）、《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）、《馬可波羅》（Marco Polo）等國際大片，今年則在劇集《雖然不是英雄》中飾演張基龍的姊姊「福動熙」，精湛演技備受好評。如今卻傳出她與企業家老公已協議離婚，宣布結束5年的婚姻。
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金秀賢於2019年與車敏根宣布結婚，兩人當時公開戀情後4個月就傳出婚訊。昨（23）日女方所屬經紀公司「YG娛樂」突然出面發表聲明，宣布金秀賢與車敏根已順利完成協議離婚程序：
「由於這是經過長時間的考慮與充分溝通後做出的決定，我們懇請大家避免惡意評論與猜測性報導。」
但並未對外透露其他相關細節。
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