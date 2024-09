39歲女星結婚5年證實離婚　曾闖荷李活拍《復仇者聯盟2》打響名堂

南韓演員金秀賢(秀賢、Claudia Kim)過去曾演出《復仇者聯盟2:奧創紀元》(Avengers: Age of Ultron)、《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)、《馬可波羅》(Marco Polo)等國際大片,今年則在劇集《雖然不是英雄》中飾演張基龍的姊姊「福動熙」,精湛演技備受好評。如今卻傳出她與企業家老公已協議離婚,宣布結束5年的婚姻。



金秀賢於2019年與車敏根宣布結婚,兩人當時公開戀情後4個月就傳出婚訊。昨(23)日女方所屬經紀公司「YG娛樂」突然出面發表聲明,宣布金秀賢與車敏根已順利完成協議離婚程序:

「由於這是經過長時間的考慮與充分溝通後做出的決定,我們懇請大家避免惡意評論與猜測性報導。」



但並未對外透露其他相關細節。

