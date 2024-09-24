女星夫妻聚少離多屢傳婚變忽然高調曬恩愛　床頭擺滿「視訊截圖」

林依晨2014年與林于超結婚，2021年生下女兒，老公因工作經常在美國，夫妻倆聚少離多，多次被傳婚變。 近日她上大陸節目罕見透露夫妻倆的婚姻生活，更爆料當初拍婚紗時花了5天4夜，引發大陸網友熱議！



林依晨日前參加大陸綜藝節目《心動的信號》，在節目中透露老公林于超其實是個注重儀式感的人；而當初婚紗照兩人還花了長達5天4夜拍攝，由於兩人都喜歡海邊，於是決定在海邊取景，趁著清晨天空微亮時就開始拍攝，婚紗主打簡約風格。

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此外，林依晨更爆料家中床頭擺放的並非婚紗照，而是與老公好幾百次的通話視訊截圖。她將過去的通話截圖放在床頭，每次看到就會想起過去與老公通話的甜蜜畫面，「大張的圖示遠遠看我們兩個牽手，影子映在公園草地上的樣子」，在描述時臉上也露出甜蜜笑容。

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林依晨與老公林于超結婚8年，因老公工作經常往返美國，夫妻倆聚少離多，多次被傳婚變，3年前就被爆林依晨要早起侍奉老爺奶奶，老公外遇嫩模等傳聞，讓向來低調的林依晨在當時罕見發文回應：

我不卑微，他也不渣。

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