室內吸電子煙仲對工作人員當面噴煙　28歲女星道歉反變公關災難

BLACKPINK成員Jennie今年7月被發現室內抽電子煙並噴煙到工作人員臉上引起爭議，工作室隨後發聲明道歉，不過近日她接受雜誌專訪回應當時道歉一事的言論再惹部份網友不滿。



Jennie接受《Harper's Bazaar》時提到早前為在意大利室內抽電子煙而道歉事件，Jennie說道：「我能怎麼做呢？如果韓國人覺得這是錯的，我就必須彌補。」她隨後表示用粉絲的角度去想，能理解韓國網友為什麼生氣：

這是文化性的，也是歷史性、時代性的。我無法與之對抗。

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Jennie這段話在韓網論壇引起討論，有網友直言：

「即便在國外，我也不會當人面噴煙」

「真心道歉那麼難嗎」



而Jennie解釋韓國文化的言論讓不少網友訝異，有人直酸「你是外國人嗎」，認為她就為室內抽煙道歉還可以，牽扯韓國文化就變得可笑了。不過也有網友認為Jennie這訪談並無問題，「我覺得Jenny在訪談中說得很好」，也有人覺得Jennie只是在解釋外國人可能不理解她為何要道歉，但韓國人的觀點是這樣的，並不是沒有真心道歉之意。

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