室內吸電子煙仲對工作人員當面噴煙 28歲女星道歉反變公關災難
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
BLACKPINK成員Jennie今年7月被發現室內抽電子煙並噴煙到工作人員臉上引起爭議，工作室隨後發聲明道歉，不過近日她接受雜誌專訪回應當時道歉一事的言論再惹部份網友不滿。
Jennie接受《Harper's Bazaar》時提到早前為在意大利室內抽電子煙而道歉事件，Jennie說道：「我能怎麼做呢？如果韓國人覺得這是錯的，我就必須彌補。」她隨後表示用粉絲的角度去想，能理解韓國網友為什麼生氣：
這是文化性的，也是歷史性、時代性的。我無法與之對抗。
【圖輯】點圖放大看Jennie＠BLACKPINK靚相👇👇👇
+19
Jennie這段話在韓網論壇引起討論，有網友直言：
「即便在國外，我也不會當人面噴煙」
「真心道歉那麼難嗎」
而Jennie解釋韓國文化的言論讓不少網友訝異，有人直酸「你是外國人嗎」，認為她就為室內抽煙道歉還可以，牽扯韓國文化就變得可笑了。不過也有網友認為Jennie這訪談並無問題，「我覺得Jenny在訪談中說得很好」，也有人覺得Jennie只是在解釋外國人可能不理解她為何要道歉，但韓國人的觀點是這樣的，並不是沒有真心道歉之意。
【相關圖輯】關於Jennie的10件事 家世顯赫富足三代人 阿爺身份原來不簡單（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+23
單身即地獄3｜C位美女竟是韓國選美冠軍 憑明星臉獲封小JennieJENNIE驚傳與V@BTS低調分手 戀情傳足一年多 證據多卻從未認愛Jennie@BLACKPINK耗50億韓元「用現金買豪宅」入住首爾富人區Jennie進軍荷李活頭炮負評如潮《偶像漩渦》第2季被取消 HBO回應Jennie@BLACKPINK代言內衣照大玩濕身誘惑 IG一日內勁吸40萬心心BLACKPINK獲阿婆級粉絲接機「遞巨型簽名板」Jennie驚呼：怎麼辦…Jennie開騷屢被指太Hea罕回應 揭背後隱情：不知道怎麼控制身體…
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】