39歲女星一度被傳「隱婚」舊隊友被問婚訊真偽 代好姊妹回應傳聞
撰文：TVBS新聞網
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宋米秦和李毓芬、郭雪芙曾組團「Dream Girls」，但2016年起團員各有發展，其中李毓芬成了國際巨星，發展更加多元，但也許久未在台露面，更一度冒出密婚傳言，日前宋米秦出席新歌記者會，也分享了李毓芬的近況。
宋米秦和李毓芬時常見面，最近一次見面就在上禮拜，也因兩人住得近，偶爾放狗時沒相約也會遇到，或是一起約好去逛逛花市、採買花材，常常傳訊息互道思念，感情相當好。
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問及李毓芬近況，宋米秦表示在準備作品，更澄清李毓芬目前單身：
「很多人以為她已經消失了，但她還是進修自己、準備作品，有些好像已經好了，她還在等，她當然很想趕快出來，但她也是相信公司會幫她好好安排。」
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宋米秦也提到，李毓芬是女兒Ellie的契媽，有回開車出門，她坐在前座，女兒和李毓芬坐在後座，女兒用欣賞公主的眼神，目不轉睛盯著李毓芬，讓她有些吃醋喊：
「好啦好啦，乾媽很漂亮。」
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