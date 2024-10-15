43歲社運歌手忽然轉軚賀國慶忍數日終回應「他」為此發聲見解獨到

「滅火器」樂團昨晚登上打狗祭舞台，主唱楊大正有感而發，談及近期台灣藝人到大陸發展的討論讓他難過，特別更改歌單「逆風」跟歌迷談話。



楊大正說因為看了歌手安溥（舊名「張懸」、曾撐香港佔中運動）在打狗祭的演出，現況很傷歌迷的心，但這些被討論的藝人都是很珍貴、很棒的人，若愛就祝福，不愛就離開，政治問題不應轉嫁到任何政黨或藝人，希望歌迷不要失望，他也提到想藉此呼籲「這個是時代的尷尬，是市場的尷尬」，而滅火器很幸運不用思考這個問題：

「可是，他們面臨的問題不一樣，那是很大的誘惑也好，或者是他們想要照顧更多人也好，其實，我也很難過這個局面變成這樣。」



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接著楊大正語帶懇切地希望大家多關注台灣市場，誰努力拍戲就去戲院支持、誰有演出就去live house支持、好的音樂祭就去支持，是唯一讓台灣出現更多好藝人、讓台灣市場變得夠強的方法：

「請容我在這邊懇求大家，專注於台灣的未來，不要去分化彼此。這是一個最困難的時代，這是一個最需要凝聚的時代，如果我們不凝聚起來，凝聚那些美好，我們會一直在無數內耗的循環當中，失去對彼此的信任、失去愛。」



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安溥早前手寫「祝福新中國成立七十五週年 人民和睦，萬里皆安」，因她曾在演唱場合高舉青天白日滿地紅旗、發聲力撐太陽花運動，此回之舉被認為是立場大轉彎。她前天登上打狗祭表示：

「在我演出的場合，你們永遠都是自由安全的，這個世界很大，我不敢說，每個地方都是一樣的，可是至少在我演出的地方，你可以做你自己，這是我對你最大的honor。希望你能感受到，我盡我所有的能力榮耀你，謝謝大家。」



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