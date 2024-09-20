膊頭有曱甴！26歲女星靚相變蟑螂合照仙氣盡失　網民隔住芒都覺驚

26歲大陸女星周也，外型清麗、氣質脫俗，2019年因演出電影《少年的你》中飾演「魏萊」而受到廣泛關注，爾後憑著一齣古裝劇《山河令》爆紅，還有「小章子怡」封號，日前適逢中秋節，她曬出居家照和粉絲互動，未料卻被發現照片中她的肩上竟有蟑螂，瞬間網絡瘋傳。



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周也工作室17日發出多款照慶祝中秋佳節，其中一張照，周也看似在酒店房間內，對著鏡頭面無表情，但眼利網友發現周也後方床鋪上卻出現蟑螂，拍照角度恰恰就在周也的肩上，令網友看了驚呼：

「隔著螢幕都被嚇死了」

「她怎麼還這麼淡定」

「原地爆炸了，堪比恐怖片」

「拍照的、修圖的難道都沒看見嗎」

「要嚇哭了」



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照片在網上掀起一陣熱議，對此，周也工作室在稍早前已重新修圖編輯，修掉令人發毛的蟲子。

周也肩上疑似出現蟑螂圖，引發網友討論，也令網友想起之前女星李一桐也曾發生類似事件。當時，拍戲過程中，她與演員劉宇寧穿著古裝戲服在場邊休息，由於外景地蟲多，未發現竟有隻蜈蚣落在她的腿上，不斷地蠕動，經粉絲提醒，劉宇寧和工作人員護花合力把蜈蚣撥掉。

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