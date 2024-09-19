女星BBQ除衫散熱　僅穿小背心曝光豐滿身材　居家打扮意外性感

劉品言身材火辣出名，不吝與粉絲分享生活的她，最近適逢中秋假期，她不忘把握空檔與好友相聚烤肉，被朋友拍下居家模樣，意外曝光烤肉時的居家穿搭，她穿上淺灰色細肩帶小背心，性感事業線全都露。



她轉發攝影師朋友的動態，影片中的她原本穿著白色T恤和短褲，但烤著烤著似乎受不了熱氣，後來的動態中就剩下灰色小背心，只見她拿著筷子夾食物吃，一手拿著調料瓶，表情專注，看起來相當有架勢，自豪：

再熱還是有記得顧吃的。

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事實上，劉品言向來不吝放送好身材，無論是去度假旅遊，還是日常工作照片，她都會分享在社群媒體，完美胴體時常掀起熱烈討論。

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