90年代女神消失多年現身蕭敬騰婚禮　出道三年奪新人獎紅遍中港台

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）與經紀人Summe 13號晚在台北萬豪酒店補辦「以婚禮為名的一場親友會」，宴請娛樂圈內600親友，許多巨星都到現場祝賀，其中鮮少公開露面的范曉萱也到場，近況曝光引來網友熱議！



在蕭敬騰婚宴中，范曉萱也上台獻唱。畫面中，只見她染著一頭綠長髮，身材也與過去相差很大，成為網友們討論的話題，網友們也紛紛敲碗希望她能再次復出開唱。

【圖輯】點圖放大看范曉萱舊相及當晚現身蕭敬騰婚禮的照片👇👇👇

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范曉萱自1992年就出道，出道第三年就入圍台灣第7屆金曲獎最佳新人獎。1996年在台灣更推出了紅卡通《櫻桃小丸子》以及《叮噹》的一連串歌曲，更讓范曉萱紅遍大街小巷；1998年轉型以抒情愛情歌曲為主，唱紅《眼淚》、《雪人》、《氧氣》、《我要我們在一起》等多首歌曲。

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