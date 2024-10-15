90年代女神消失多年現身蕭敬騰婚禮 出道三年奪新人獎紅遍中港台
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
金曲歌王蕭敬騰（老蕭）與經紀人Summe 13號晚在台北萬豪酒店補辦「以婚禮為名的一場親友會」，宴請娛樂圈內600親友，許多巨星都到現場祝賀，其中鮮少公開露面的范曉萱也到場，近況曝光引來網友熱議！
在蕭敬騰婚宴中，范曉萱也上台獻唱。畫面中，只見她染著一頭綠長髮，身材也與過去相差很大，成為網友們討論的話題，網友們也紛紛敲碗希望她能再次復出開唱。
【圖輯】點圖放大看范曉萱舊相及當晚現身蕭敬騰婚禮的照片👇👇👇
+9
范曉萱自1992年就出道，出道第三年就入圍台灣第7屆金曲獎最佳新人獎。1996年在台灣更推出了紅卡通《櫻桃小丸子》以及《叮噹》的一連串歌曲，更讓范曉萱紅遍大街小巷；1998年轉型以抒情愛情歌曲為主，唱紅《眼淚》、《雪人》、《氧氣》、《我要我們在一起》等多首歌曲。
【相關圖輯】盤點12位香港90年代女神近況 她獲封「亞洲第一美女」息影後隱居（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+32
中國4大花旦4小花旦名單出爐「吳謹言未上榜」于正封一女星是頂流室內吸電子煙仲對工作人員當面噴煙 28歲女星道歉反變公關災難消失女星淡出4年IG忽然曬抱B照 41歲生日稱兒子「是最棒的禮物」膊頭有曱甴！26歲女星靚相變蟑螂合照仙氣盡失 網民隔住芒都覺驚女星BBQ除衫散熱 僅穿小背心曝光豐滿身材 居家打扮意外性感90歲油畫大師靳尚誼「小44歲性感女星老婆」曝光 曾參演這古裝劇
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】