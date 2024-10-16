44歲天后時隔6年終於再出碟　歐遊度假「短休復工」宣佈明年大計

遠從蘇格蘭馬耳他（又稱「馬爾他」）度假歸來的蔡依林（Jolin），日前立馬投入酒類品牌代言活動，整個人神清氣爽，她笑說：「在那裡每天都被成群的牛羊包圍。非常療癒。」而她也鬆口表示新專輯將於明年上半年推出，至於萬眾期待的大巨蛋演出，蔡依林也點頭：「會想試試看！」



結束「Ugly Beauty世界巡演」之後，蔡依林給自己放了長假，遠赴蘇格蘭馬耳他度假，身心靈明顯被洗滌了一番，被問到新專輯籌備進度？她終於給了一個較確切的期限：

「有一些其實已經錄完，但還需要雕琢一下，目前大概已完成5、6首，明年上半年應該可以出了。」



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她形容在馬耳他度假的生活很悠閒：

「每天看到最多就是羊群，雖然祂們偏冷漠！或許是平常多待在大城市居多，這裡的步調很不一樣，沒有太多便利商店，就是非常簡約的生活，我個人是非常喜歡這樣的生活。」



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只是就算遠赴遙遠的歐洲，她仍被粉絲撞個正著，蔡依林形容這樣的緣份很難得：

「就有點害羞，而且還是忠實粉絲，我看到他們的反應時，也覺得很特別。」



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今年底周杰倫、張惠妹先後搶進台北大巨蛋，蔡依林也是外界點名的大巨蛋熱門人選，是否也將隨後跟進？她沒有猶豫：

「有機會我會想試試，雖然我很意外能在唱戶外場活了下來，之前都是在室內，但戶外有戶外的魅力在，只要天氣不要太差，我是很希望可以有1、2天服務更多一點的人，體力上也比較能負荷。」



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