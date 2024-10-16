黃曉明「新女」網紅葉珂失言　點名狠批一神級歌手啲歌「猥瑣」

大陸男星黃曉明9月發文認愛小15歲網紅葉珂，最近是越愛越大方，黃曉明帶著葉珂參加公開活動，還參加朋友聚會。沒想到，葉珂過去直播的影片被挖出，她當眾批評歌手伍佰的歌「猥瑣」，消息瞬間衝上微博熱搜，不少網民罵聲連連。



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葉珂近日直播，分享有次朋友為她舉辦生日派對的趣事。她表示，以為朋友們晚到，於是她和閨密就開始放肆地唱歌：「唱伍佰什麼什麼，那起又落就那些猥瑣的歌！」更形容陶喆和蔡依林的合唱曲〈今天你要嫁給我〉是丟人的曲目。

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網民們不堪青春的回憶被糟蹋，紛紛狂酸：

「不搞笑更沒幽默感」

「什麼亂七八糟的，這位阿姨妳在說什麼呢？」

「猥瑣的歌？我沒看錯吧？」

「大姐照照鏡子，別侮辱伍佰的歌了」

「以為男朋友是大明星就開始目中無人」。



葉珂當眾批評歌手伍佰的歌「猥瑣」（FB@伍佰 Wu Bai）

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