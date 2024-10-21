劉俊謙失落金鐘獎視帝靠「大奶」撫慰　坦承女友蔡思韵不介意

撰文：聯合新聞網
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《此時此刻》入圍9項未能拿獎，19號晚劉俊謙、郭雪芙、Lulu黃路梓茵、楊銘威、許莉廷出席安慰宴，郭雪芙被評審拿來跟視后楊貴媚討論，讚她「異於過去作品」，她一聽雖然累也心花怒放，笑說對手劉俊謙也有很大的功勞。

郭雪芙在《此時此刻》演媽媽，她不會抗拒演媽，至於未來是不是不會想再演偶像劇類型，她沒有特別去想，但如果有更豐富的角色會比較想嘗試。

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劉俊謙看起來極累，但仍維持微笑，問他有失落感嗎？他倒也坦白：

「我覺得多多少少也是會，但在台下還是要表現得很大方，只是不知道之後還有沒有機會再站上去？這次我們只有演一集，不要貪心，已經很好了。」

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他在走紅毯時透露想念台灣的「大奶微微」（即是大冰奶微糖微冰)，搞笑說也去台灣的女友蔡思韵「我們之間關係容許大奶微微的存在」，但也被虧就是愛喝珍奶，才會變「遺珠」。人氣超旺的劉俊謙，現場一群媒體都是衝著他來，訪問一結束就搶著合照留念。

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Lulu錯過了人生首次的金鐘新人獎，她表示其實相較於第一天金鐘獎節目類頒獎，自己對於當晚的典禮比較緊張。她說：

「今天在等新人獎，還是有想上台的感覺，但真的是很不一樣，光是導演願意找我演戲我就很開心，畢竟全世界都知道就是我親了林柏宏。」

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Lulu更加碼笑說：

「我們真的開始徹底沒緣分，因為我整場唯一想尿尿的時候，剛好就是林柏宏上台頒獎的時候。」

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此次同樣入圍新人獎的許莉廷，有個知名老闆柯震東，柯當晚拿獎，她笑說：

「有看到那條紅內褲放在桌上。」

郭雪芙再接再勵。（百聿數碼提供）
劉俊謙（左起）、郭雪芙、Lulu、許莉廷和楊銘威出席《此時此刻》慶功宴。（百聿數碼提供）
Lulu與新人獎擦身而過。（百聿數碼提供）
劉俊謙媒體緣超強。（百聿數碼提供）
劉俊謙（左）、郭雪芙與大獎擦身而過。（百聿數碼提供）
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