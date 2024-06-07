誰是被害者2劇情｜五大賣點懶人包　劉俊謙藤岡靛蘇慧倫陣容超勁

由張孝全、李沐、許瑋甯主演的犯罪驚悚台劇《誰是被害者》第二季即將在OTT平台Netflix上架，全新一季的重點聚焦在所有主角都捲入了一起新命案，也攸關到張孝全與李沐的未來，而犯罪手法之獵奇，也突破台劇的高峰！



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Netflix台劇《誰是被害者2》賣點1：全主角回歸外還加入新演員

《誰是被害者》第二季最有看頭的，莫過於是第一季的主角全部強勢回歸外，還加入了一線演員，張孝全、許瑋甯、王識賢等演技了得的演員，再加上蘇慧倫、藤岡靛以及劉俊謙，光是翻開演員名單，就知道第二季會有多好看！

Netflix台劇《誰是被害者2》賣點2：連續殺人犯手法兇殘又獵奇

在第二季裡，可以說是所有的角色全部一起陷入了新的命案中，連續殺人犯以「奪取人的器官」為樂，目標瞄準一群曾逃家的青少年，摘取她們身上的器官，真的是又變態又血腥。

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Netflix台劇《誰是被害者2》賣點3：Karencici劇中被殺又唱片尾

第二季的片尾曲，由Karencici所演唱，但她不僅是出聲在片尾，更驚喜「出身」在第一集開頭。劇裡她飾演一名當紅歌手，但卻慘遭割喉遇害，爾後隨即迎來了第二季充滿疑雲的劇情。

Netflix台劇《誰是被害者2》賣點4：張孝全慘被當嫌疑犯

這季張孝全一樣也被當成了重大殺人案的頭號嫌疑犯，試想一位天才鑑識官變成嫌疑犯，那新裡有多委屈。但張孝全透露自己在理解方毅任這個角色時，認為他是把「理性無限放大，情感隱藏起來」的人，也因此在劇中因為被懷疑的關係，被迫面對心中最深層的恐懼，因此也有不少情緒大爆發的橋段。

Netflix台劇《誰是被害者2》賣點5：劉俊謙溫暖笑容下藏秘密

笑起來有如大暖男的港星劉俊謙，在《誰是被害者2》中，飾演一名基金會公關林明誠，劇中角色如他本人一樣，溫暖又陽光，但精彩就精彩在，溫文儒雅的劉俊謙，卻是關鍵命案的主角之一，因為當年與他一起合照的好友，全都死在連續殺人犯手下...僅他一人殘存！而劉俊謙也語帶保留地說：「林明誠有很多面向會在劇裡一一呈現。」

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Netflix台劇《誰是被害者2》演員名單：

《誰是被害者》第二季的演員陣容超級堅強，包括第一季演員孝全、許瑋甯、王識賢、李沐，還有新的大卡司蘇慧倫、藤岡靛以及劉俊謙。這次他們一起捲進了15年前的連環殺人命案，主角張孝全又要再次抽絲剝繭的解開疑雲。

Netflix台劇《誰是被害者2》演員名單：張孝全、李沐

分別飾演前鑑識官方毅任，以及其女兒江曉孟，全新一季中，方毅任與曉孟將離開觀護所，展開新生活。這一季中，張孝全與許瑋甯的戀人關係也終於確認了！

Netflix台劇《誰是被害者2》演員名單：許瑋甯、劉俊謙

許瑋甯在第二季裡，從噬血記者轉任到基金會擔任公關，在那裏遇到了基金會創辦人、由演員劉俊謙飾演的林明誠。殊不知林明成溫暖陽光的笑容背後卻有不可告人的秘密。

Netflix台劇《誰是被害者2》演員名單：喜翔、王識賢、蘇慧倫

三人在劇中分別飾演張孝全的恩師林璟瑞、刑警趙承寬，以及法醫薛欣寧，他們也在劇中密切與張孝全合作，要查明15年前情殺案的真相、還他清白。《誰是被害者：第2季》將於6/21日上線全球Netflix。

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Netflix台劇《誰是被害者2》劇情大綱：

《誰是被害者：第2季》描繪驚悚連續殺人案謎團，前鑑識官方毅任迎接女兒江曉孟離開觀護所，父女倆和從嗜血記者轉職基金會公關的徐海茵一同展開新生活，卻身陷一連串的死亡事件，方毅任成為頭號嫌疑人。案件牽起一起15年前他經手的情殺案，恩師林景瑞聲譽同樣遭到質疑，他必須和刑警趙承寬以及法醫薛欣寧合作，查明真相還自己清白，否則他將再一次失去與曉孟的家。

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